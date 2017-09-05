НКРЭКУ: тарифы на электроэнергию в Украине - одни из самых низких в Европе

Тарифы на электроэнергию для населения в Украине на сегодня являются одними из самых низких среди развитых стран мира и Европы.

Такое заявление сделал глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк в комментарии ресурсу “Новое время”.

“Вынужден развеять расхожий миф – что якобы из-за введения прозрачного и логичного подхода определения оптовых цен на электроэнергию выросли тарифы на электроэнергию для населения. Тарифы для населения были утверждены ранее, еще в 2015 году, и они не связаны с методикой определения оптовых цен”, – подчеркнул он.

По словам главы НКРЭКУ, тарифы на электроэнергию для населения в Украине сегодня являются одними из самых низких среди развитых стран мира и Европы.

“По данным Евростата, среднее значение в 28 странах Евросоюза – около 20 евроцентов/кВт*ч, что соответствует 6 грн/кВт*ч, в Украине выше 1,6 грн/кВт*ч для населения нет. Часто апеллируют, что якобы при наличии атомной энергетики тарифы могут быть ниже. Но пример Франции говорит об обратном – при более высокой, чем в Украине, доле АЭС в производстве тарифы для населения составляют около 5 грн/кВт*ч, что в разы выше, чем в Украине; и забывают, что социальная защита – задача правительства”, – пояснил Вовк.

Инф. finance.ua