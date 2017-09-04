Желтуха: лечение народными способами

Перед применением посоветуйтесь с врачом.

1. Кора ивы. 60 Гр. Сушеной и измельченной коры ивы кипятить в 1 литре воды 15-20 минут, настаивают, укутав на сутки, процедить. Принимать по 1/2 стакана 3 раза в день до еды.

2. Бессмертник. 25 Гр. Бессмертника кипятить в 1 литре воды до половины об’ема, т. Е. До 0,5 литра. Когда остынет, процедить. Принимать по 50 гр. 3 Раза в день, за 30 минут до еды. Принимать до полного выздровления.

3. Сок квашеной капусты. Ежедневно с утра пить сок по 1 стакану через каждые 2-3 часа. Принимать до полного выздровления. Обычно на это уходит 1-2 недели.

4. Лесной орех (лещина), листья. Листья высушить в духовке без газа. 1 Чайную ложку измельченных в порошок листьев настоять с вечера до утра в стакане белого вина. Принимать эту настойку в течение дня, натощак в 3 приема. По истечении 12-15 дней желтуха проходит.

5. Овсяная солома (полова). Горсть измельченной овсяной соломы кипятят в 1 литре воды до половины об’ема, процеживают. Принимают по 1 стакану 3 раза в день до еды.

6. Копытень, листья — 1 часть; бессмертник, цветы — 1 часть. 15 Гр. Смеси на 1 стакан кипятка. Настаивать, укутав на 3 часа, процедить. Принимать 1 стакан в течение дня за 3-4 приема.

7. Толокнянка, листья — 1 часть; спорыш, трава — 1 часть; кукурузные рыльца — 1 часть; стручки фасоли — 1 часть; прыжник голый, трава — 1 часть. 15 Гр. Смеси на 1 стакан кипятка. Настаивать, укутав 3 часа, процедить. Принимать теплым по 1/2 стакана 3 раза в день.

8. Шалфей — 25 гр.; Полынь горькая (серебристая) — 25 гр. 1 Чайную ложку смеси на 1 стакан кипятка. Настаивать, укутав на 1 час, процедить. Принимать по 3-4 столовые ложки 3 раза в день. Ежедневно с пищей принимать 5-6 перечных зерен.

9. Цветы бессмертника — 40 гр.; Вахта трехлистная, лист — 30 гр.; Мята, лист — 20 гр.; Плоды кориандра — 20 гр. 2 Столовые ложки сбора на 2 стакана воды. Кипятить 10 минут, настаивать, укутав на 1 час, процедить. Принимать по 1/2 стакана 2-3 раза в день за 15-20 минут до еды. Применяется при желтухе и воспалении желчных путей.

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