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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Лечебные ванны
    Опубликовано: 2017-09-04 17:04:30
    При желании сочетать во время мытья приятное с полезным в ванну следует добавить какое-либо соответствующее косметическое средство, оказывающее на организм освежающее и лечебное действие.

    Выпускаются различные соли для ванн, придающие воде аромат и одновременно снижающие ее жесткость.

    Косметические средства для ванн продаются в виде порошков, таблеток и жидких препаратов. Эти средства содержат в себе, кроме всего прочего, и небольшие количества растительных масел.

    Очень приятное и одновременно лечебное действие оказывают многие косметические препараты для ванн, производимые из экстрактов растений. Тонизирующе действуют, например экстракты из хвои, розмарина, лаванды, цветов липы и т. д. Настой из трав можно приготовить и дома. Для этого три горсти трав нужно залить кипятком, настоять 15 минут, настой профильтровать (лучше всего через марлю) и добавить в ванну. Кипятить травы нельзя ни в коем случае! При кипячении действующие вещества и эфирные масла теряют свои свойства, имеющие решающее значение для эффективности настоев.

    Ванны из настоев шалфея и ромашки, отлично действуют на жирную и раздраженную кожу которые смешиваются в соотношении 1 1, а также ванны с настоями из цветов арники и ромашки, смешиваемых в том же соотношении.

    Ванна с настоем розмарина оказывает успокаивающее и освежающее действие, очищает поры.

    Ванну с настоем из цветов липы рекомендуется принимать при бессоннице. После такой ванны нельзя принимать душ, а нужно сразу же лечь в постель.

    Лимонную ванну рекомендуется принимать людям с расшатанной нервной системой. 5 лимонов с цедрой надо нарезать ломтиками, залить холодной водой на 2 часа, затем настой процедить и добавить в ванну. Лимонная ванна действует на организм успокаивающе, кожа после такой ванны становится увлажненной. Однако часто принимать лимонную ванну запрещается.

    Ванна с экстрактом дубовой коры. Горсть дубовой коры отваривают в воде, процеживают и полученный раствор добавляют в ванну; принимать такую ванну следует один раз в неделю. Эта ванна сужает поры, в связи, с чем она рекомендуется для загрязненной кожи. Ее адстрингентное (стягивающее) действие используется, главным образом, от потения.

    Минеральные и солевые ванны влияют благоприятно не только на весь организм, но оказывают также лечебное действие при некоторых кожных заболеваниях, улучшают кровообращение кожи и т. д. С косметической точки зрения такие ванны благоприятно действуют на бледную кожу с плохим кровообращением.

    Ванны Залманова — это уникальный метод омоложения и оздоровления всего организма! Применение этих ванн воздействует на капилляры, очищение и восстановление их работы. Ванны Залманова помогают избавиться от многих болезней, не поддающихся медикаментозному лечению. Список показаний для применения занимает несколько страниц, а противопоказания — это лишь не многие состояния активные формы открытого туберкулёза лёгких, психозы в остром периоде, выраженную сердечную недостаточность, агональные и терминальные состояния.

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