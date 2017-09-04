Фитнес вызывает депрессию и бессоницу

То, что жить вредно – известно давно. Все, что есть хорошего в жизни, как говорится, либо аморально, либо ведет к ожирению. Вредно пить, курить, слишком много работать и слишком много отдыхать. Оказывается, не полезен и… здоровый образ жизни!



Ученые из университета штата Орегон пришли к выводу, что лучше не заниматься фитнесом вообще, чем… нет, не нагружать свой организм от случая к случаю (давно известно, что пользы от этого никакой), а слишком увлекаться физическими упражнениями, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Оказывается, слишком частые посещения фитнес-клубов вызывают привыкание, подобное зависимости от алкоголя и наркотиков. Поэтому многие люди со временем начинают предпочитать занятия спортом работе, общению с друзьями и отдыху в семейном кругу.



Исследователи провели эксперимент на грызунах. Лабораторных мышей разделили на две группы – первую специально приучали к физической активности, второй позволили жить обычной грызуньей жизнью. Потом обе группы на некоторое время лишали возможности бегать, после чего у спортивных мышей значительно повышалась активность в участках мозга, которые отвечают за привыкание к наркотикам, алкоголю и никотину. Другие же животные чувствовали себя вполне комфортно. Мало того, у некоторых тренированных мышей еще до отлучения от «тренажеров» развились депрессия и бессонница.

Ученые утверждают, что люди испытывают то же самое: они боятся отказаться от занятий, чтобы им не стало плохо, и при этом постепенно теряют интерес ко всему, помимо фитнеса.

В общем, посещать тренажерные залы каждый день ученые не рекомендуют – заниматься нужно в разумном графике. Другой вопрос, что нормальный человек не станет каждый день бежать в фитнес-клуб, по крайней мере, хватит его не надолго. К чрезмерным занятиям спортом склонны люди нервозные, которым постоянно нужно снимать стресс, то есть те же персоналии, которые равно или поздно начинают выпивать и употреблять наркотики. Прежде всего это относится к людям, занимающимся бизнесом, и в первую очередь – к женщинам на руководящих постах. Они рано или поздно оказываются перед выбором – пойти ли после напряженного рабочего дня на вечеринку, чтобы накачаться виски, или в спортзал. Такая вот дилемма

medicus.ru