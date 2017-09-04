Упражнения для ног

Подколенное сухожилие, играющее важную роль во всех движениях колена, легко травмировать при переутомлении, поэтому для его укрепления рекомендуется выполнять упражнения с полной амплитудой движения.

В результате таких занятий мышцы очень хорошо растягиваются и сокращаются. Упражнения на растягивание полезны также в положении стоя или лежа на боку. В подобном положении легко избежать понижения артериального давления.





Главной целью упражнений для голеностопного сустава является сохранение его гибкости и стимуляция кровообращения. Когда вы выполняете движения голеностопным суставом с полной амплитудой, вы тем самым стимулируете объем крови, поступающий в сердце из других частей тела - венозный возврат - и, как результат, уменьшаете отечность сустава. По окончании упражнения помассируйте ноги - массаж оказывает успокаивающее действие

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