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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Урок макияжа: советы
    Опубликовано: 2017-09-04 10:24:43

    Тушь для ресниц удивительное изобретение.Многие визажисты считают, что подкрашенные ресницы — минимум макияжа, при котором лицо считается «сделанным». Но, к сожалению, та же тушь для ресниц, нанесённая в избытке или просто неумело, портит всё впечатление о макияже. Слишком толстый слой туши создаёт ещё одну проблему – тушь начинает растекаться и скатываться.

    Более того, излишки туши способствуют ломкости ресниц. Стремление к более заметным и длинным ресницам заставляет женщин прибегать к различным ухищрениям – например, к машинке для загибания ресниц, от которой, скорее больше вреда, чем пользы.

    Ресницы – нежные и тонкие волоски, обращаться с которыми следует бережно. Если вы пользуетесь машинкой для загибания ресниц, то выбирайте ту, в которой есть губка, смягчающая процесс и защищающая ресницы (продолжение следует).

    medicus.ru

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