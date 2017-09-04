Урок макияжа: советы

Тушь для ресниц удивительное изобретение.Многие визажисты считают, что подкрашенные ресницы — минимум макияжа, при котором лицо считается «сделанным». Но, к сожалению, та же тушь для ресниц, нанесённая в избытке или просто неумело, портит всё впечатление о макияже. Слишком толстый слой туши создаёт ещё одну проблему – тушь начинает растекаться и скатываться.

Более того, излишки туши способствуют ломкости ресниц. Стремление к более заметным и длинным ресницам заставляет женщин прибегать к различным ухищрениям – например, к машинке для загибания ресниц, от которой, скорее больше вреда, чем пользы.

Ресницы – нежные и тонкие волоски, обращаться с которыми следует бережно. Если вы пользуетесь машинкой для загибания ресниц, то выбирайте ту, в которой есть губка, смягчающая процесс и защищающая ресницы (продолжение следует).

medicus.ru