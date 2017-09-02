Новый взгляд на головную боль Опубликовано: Речь идет об изматывающей головной боли начинающейся ни с того ни с сего и длящейся по несколько дней. Часто она впервые начинается еще в подростковом возрасте и сопровождает пациентов почти всю их взрослую жизнь, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Головная боль известна с той поры, как существует сам человек. Но лишь совсем недавно был принят термин «хроническая ежедневная головная боль». Под этим термином подразумевают длящуюся 15 и более дней в месяц мигрень и обусловленную повышением внутричерепного давления головную боль.



Некоторые считают, что головная боль — это просто еще один повод прогулять занятия в школе. Это не совсем так, потому что головная боль может быть настолько выраженной, что выполнения любого рода деятельности становиться просто невозможным.



Врачи заявляют о том, что приблизительно от 1 до 5% популяции включая молодежь, страдают от хронической ежедневной головной боли. В детском возрасте у мальчиков и девочек это состояние возникает одинаково часто. Руководитель клиники University of Maryland Hospital for Children, Baltimore заявляет, что, по меньшей мере, половина детей поступающих в их клинику страдают от хронической ежедневной головной боли. С наступлением юношеского возраста заболевание в 3 раза чаще встречается у девушек, что, отчасти, связано с гормональными изменениями характерными для периода менструации.



Другие факторы, такие как наследственная отягощенность по мигрени, стрессы и депрессия, имеют определенное значение у обоих полов. Несмотря на все это, даже самые опытные специалисты по проблемам мигрени заявляют, что найти лекарство, помогающее при хронических головных болях очень непросто.



Очень часто такие больные становятся полигоном для испытания многих лекарств от мигрени. Чаще всего назначают препараты под названием триптаны, продаваемые под торговыми названиями Maxalt, Amerge, Imitrex и Zomig. Эти лекарства надо принимать в момент начала головной боли.



Так как этот синдром часто встречается у членов одной и той же семьи, некоторые врачи назначают своим маленьким пациентам те препараты, которые оказались эффективными у родственников.

По данным других врачей при данном заболевании весьма эффективными являются антидепрессанты, так депрессия может быть причиной головной боли. Некоторые врачи сочетают медикаментозное лечение с акупунктурой и инъекциями, ботокса (препарат, содержащий минимальные дозы ботулотоскина – вещества, обладающего мощным спазмолитическим действием). Благодаря ему удается добиться достаточно длительного расслабления спазмированных мышц шеи и головы.



Также очень важно, чтобы пациенты соблюдали режим регулярного отдыха и сна, и избегали стрессов и острых блюд.

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