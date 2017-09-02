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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Пообедал в фаст фуде: откажись от ужина
    Опубликовано: 2017-09-02 11:04:41

    В далеко не самом обильном макдоналдсовском обеде: биг-мак, средние дозы картофеля и кока-колы плюс молочный коктейль содержится много больше половины рекомендуемой дозы калорий и соли плюс почти половина дозы холестерина, как сообщает Независимая ассоциация потребителей.

     Количество жиров для женщин приближается к верхней границе дневной нормы, а у мужчин — много больше половинной дозы. Прибавьте к этому еще и 113 г сахара, содержащихся в кока-коле и молочном коктейле, которыми тоже не стоит злоупотреблять. Если вы совсем не можете отказаться от фаст-фуда, то американские диетологи рекомендуют выбирать блюда поменьше. Но сделать это не всегда просто. Например, в том же «Макдоналдсе» даже в детской кока-коле 250 мл напитка, а взрослые порции начинаются с 300 мл и достигают 700.

    Десерты в этом заведении тоже немаленькие — стакан калорийнейшего молочного коктейля не уступает по объему кока-коле. Есть и еще один совет для любителей быстрой еды. Пообедав в фаст-фуде, съедайте на завтрак и ужин поменьше, а о «перекусах» между едой и вовсе придется забыть. Иначе в рамках рекомендуемого количества калорий вам не удержаться. Средний янки посещает фаст-фуд девять раз в неделю, при этом многие американцы страдают от избыточного веса. Но даже если сдерживать себя утром и вечером, питание в фаст-фуде все равно не будет ни диетическим, ни здоровым

    medicus.ru

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