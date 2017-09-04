В начале 2018 года Китай совершит 4 космических пуска за одну неделю

China Aerospace Science and Industry Corp (CASIC) заявила, что в начале 2018 года компания запустит четыре ракеты-носителя «Куайчжоу-1A» за неделю, сообщает China Daily.

Каждая из ракет выведет на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли для неназванного заказчика, сказал Чжа Сюнцюань, старший разработчик ракет в CASIC и вице-президент Expace Technology, дочерней компании CASIC, которая предоставляет коммерческие услуги запуска. Он не раскрыл клиента или расписание миссий, сказав только, что китайские ракетостроители «определенно установят мировой рекорд по частоте запуска одной модели ракеты-носителя». Чжа сделал это заявление на третьем Китайском международном коммерческом аэрокосмическом форуме в городе Ухань, провинция Хубэй.

«Куайчжоу 1А» – это твердотопливная ракета-носитель со взлетным весом 30 тонн, способная отправить 200 кг полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту или полезную нагрузку 300 кг на низкую околоземную орбиту. В отличие от большинства китайских ракет-носителей, она использует мобильную подъемно-пусковую установку для взлета, а не фиксированную стартовую площадку.

CASIC разрабатывает новое поколение ракет — «Куайчжоу 11» — и в следующем году ракета совершит свой первый полет, чтобы отправить на орбиту шесть спутников. Планируется, что «Куайчжоу 11» будет иметь взлетный вес 78 тонн и будет способна разместить полезную нагрузку весом в тонну на солнечно-синхронной орбите на высоте 700 км или 1,5-тонный полезный груз на низкой околоземной орбите на высоте 400 км. CASIC также строит первый китайский космодром для коммерческого использования рядом с городом Ухань площадью в 68,8 квадратных километров и инвестирует в комплекс сборочных заводов ракет «Куайчжоу». Ежегодно планируется выпускать около 20 таких ракет.

Инф. finance.ua