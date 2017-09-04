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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Skoda готовит сверхдешевую модель
    Опубликовано: 2017-09-04 09:45:41

    Чешский автопроизводитель Skoda будет разрабатывать автомобиль для развивающихся рынков. Об этом в интервью Reuters заявил руководитель стратегии Volkswagen Group д-р Томас Седран.

    Недавно немецкий автопроизводитель подтвердил, что переговоры с Tata по созданию совместно со Шкодой бюджетного автомобиля не увенчались успехом. Однако Volkswagen от затеи не отказался.

    И теперь, учитывая, что «Skoda наработала серию идей для дешевого индийского автомобиля, который затем может выйти на другие рынки, такие как Бразилия и Иран, чешский производитель продолжит разработку», — сказал Седран.

    Переговоры с индийцами закончились тем, что Skoda отказалась от идеи разработки автомобиля с использованием платформы Tata AMP из-за опасения, что для удовлетворения будущих требований к вредным выбросам и безопасности структуры шасси потребуются дополнительные инвестиции.

    Инф. finance.ua

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