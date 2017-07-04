«Укргідроенерго» перерахувало 662,9 млн грн дивідендів до Держбюджету Опубликовано: Приватне акціонерне товариство «Укргідроенерго» 30 червня 2017 року у повному обсязі перерахувало до Державного бюджету дивіденди у сумі 662,9 млн грн за результатами фінансово-господарської діяльності підприємства у 2016 році.

Сума дивідендів у розмірі 662,9 млн грн була нарахована відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 №120 та наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 20.04.2017 № 284, згідно з яким підприємство до 1 липня 2017 року мало сплатити державі 30% від чистого прибутку, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності підприємства у 2016 році. Чистий прибуток ПрАТ «Укргідроенерго» у 2016 році склав 2 209,7 млн грн.

Варто зазначити, що з метою запобігання значного зростання тарифів на електричну енергію та відповідного зростання тарифів для її кінцевих споживачів Кабінетом Міністрів України для ПрАТ «Укргідроенерго» базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, визначено у розмірі 30%.

Нарахування та виплата дивідендів здійснені у порядку, визначеному Законодавством України та Статутом ПрАТ «Укргідроенерго».

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