Турция вносит 20 млн. долл. США на поддержку работы ФАО в Центральной Азии и на Кавказе Опубликовано: Средства помогут странам региона укрепить продовольственную безопасность, поддержать развитие сельских районов и улучшить управление природными ресурсами. Турция объявила сегодня о взносе в размере 20 млн. долларов США на проекты ФАО, направленные на укрепление продовольственной безопасности, развитие сельских районов и рациональное управление природными ресурсами в Центральной Азии и на Кавказе. Заявление было сделано на специальной церемонии в кулуарах управляющей конференции ФАО.



В своем вступительном слове на сегодняшней церемонии Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва высоко оценил значительную политическую и финансовую поддержку Турцией усилий организации, которая может служить моделью для сотрудничества в регионе и во всем мире.



Грациану да Силва сказал: «У ФАО и Турции долгая история сотрудничества, и за последние годы оно только усилилось, и теперь, с запуском второй фазы партнерской программы, работа ФАО станет еще более заметной в суб-регионе».



Со своей стороны, Министр сельского хозяйства, продовольствия и животноводства Фарук Челик отметил на церемонии: «Мы завершили первый этап партнерской программы между ФАО и Турцией, в рамках которой мы реализовали 28 проектов в 7 странах. На втором этапе программы, запущенной сегодня в Риме, а также на специальной церемонии в Анкаре, мы надеемся еще больше расширить охват программы и реализовать многие важные инициативы».



Благодаря финансовому вкладу в размере 10 млн. долл. США, выделенному Министерством продовольствия, сельского хозяйства и животноводства, Турция поддержала второй этап Программы партнерства ФАО и Турции, запущенной в 2009 году.



На втором этапе, в период с 2017 г. по 2020 г., программа будет осуществляться в Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Турции, Узбекистане и других странах. Деятельность в рамках программы будет направлена на улучшение продовольственной безопасности и питания, развитие сельского хозяйства и сельских районов, охрану и рациональное использование природных ресурсов, разработку политики в области сельского хозяйства и улучшение безопасности пищевых продуктов.



Министерство лесного и водного хозяйства Турции обязалось выделить еще 10 млн. долл. США в рамках Программы лесного хозяйства ФАО и Турции на поддержку устойчивого управления лесами и другими природными ресурсами в регионе.



С учетом новых траншей общий вклад страны в рамках двух партнерских программ вырастет до 30 млн. долл. США, благодаря чему Турция стала одним из крупнейших доноров, не являющихся членами ЕС, в проекты ФАО в странах Восточной Европы и Центральной Азии.



Первый этап программы в размере 10 млн. долл. США, охватывающий период с 2009 по 2016 гг., укрепил возможности фермеров, лесников, животноводов и национальных властей в регионе по внедрению современных и устойчивых методов ведения сельского хозяйства, таких как ресурсосберегающее сельское хозяйство, комплексный контроль за вредителями, повышение продуктивности животноводства и ответственное управление рыбным промыслом.



Сегодня министр сельского хозяйства и заместитель Генерального директора ФАО по Европе и Центральной Азии Владимир Рахманин также открыли специальную фотовыставку, посвященную партнерству ФАО и Турции, которая будет в числе пяти главных выставок на Конференции ФАО. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

