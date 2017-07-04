Місцеві лісники набувають навичок у стратегіях комунікації

Зміцнення стратегічного спілкування щодо важливості лісів та лісогосподарств в Східній Європі, на Кавказі та в Центральній Азії є основною темою триденного міжнародного семінару, що розпочинається сьогодні.



Учасники з 14 країн зберуться в місті Чок-Тал, для того, щоб навчитися створювати комунікативну стратегію для роботи в галузі лісового господарства, починаючи від встановлення цілей та завдань, ідентифікації цільової аудиторії, розробки повідомлень, закінчуючи оцінюванням ефективності кампаній.



“Ефективне спілкування на теми лісу та визначної ролі, яку він відіграє в досягненні багатьох Цілей сталого розвитку є надзвичайно важливим” – зазначила Єва Мюллер, директор департаменту лісової політики та ресурсів ФАО, що організовує цю подію за підтримки ЄЕК/ФAO Мережі комунікаторів лісової галузі.

"Ми маємо домогтися того, щоб уряди, приватний сектор та широка громадськість усвідомлювали значні переваги лісових регіонів, а також забезпечили достатнє постачання прісної води та підтримку стабільних доходів та засобів до існування, для пом’якшення наслідків змін клімату", - додала пані Мюллер.



Жумаєв Нурлан Кадирович, заступник директора Державного агентства охорони навколишнього середовища та лісового господарства Республіки Киргизстан, а також Дорджи Кінлай, представник ФАО в Республіці Киргизстан, будуть відкривати семінар, що орієнтований на осіб, відповідальних за планування і управління комунікаціями в сфері лісового господарства в своїх організаціях.



Триденна інтенсивна навчальна програма є продовженням першого регіонального семінару по комунікаціям в сфері лісового господарства, проведеного в Санкт-Петербурзі, Російській Федерації в 2016. Впродовж семінару учасники змогли визначити можливості до вдосконалення для розвитку комунікаційних стратегій, як пріоритетної галузі для розвитку.



Інгвальд Гшвандтль (Ingwald Gschwandtl), директор департаменту лісогосподарської політики австрійського Федерального міністерства сільського господарства, лісового господарства, охорони навколишнього середовища та раціонального водокористування, а також Кай Лінтунен (Kai Lintunen), менеджер з комунікацій з фінської лісової асоціації – є, відповідно, лідером та заступником лідера мережі комунікаторів лісової галузі, що приєднаються до ФАО і очолять проведення практичного семінару в Киргизстані, де учасники також зможуть поділитися своїм досвідом найкращих практик в комунікаціях в галузі лісогосподарства.



У семінарі візьмуть участь професіонали з Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Таджикистану, України, Узбекистану, Італії, Австрії, Фінляндії та Туреччини.



Подія організована спільно із Державним агентством охорони навколишнього середовища та лісового господарства Республіки Киргизстан та Асоціацією лісового господарства та землекористувачів Киргизстану, за фінансової підтримки Австрії та Фінляндії.