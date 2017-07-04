Короткий сон в обед способен улучшить память Опубликовано: Ученые установили, что короткий сон днем укрепляет память и облегчает процесс воспоминания важных фактов.



Ученые провели исследование в США, где практика короткой сиесты в рабочее время уже стала довольно популярной во многих корпорациях. Однако не все начальники радуются перспективе того, что сотрудники будут дремать на работе. Д-р Мэттью Такер, возглавляющий исследование, признал, что эта идея зачастую наталкивается на сопротивление. Ученые рассмотрели влияние недолгого сна на процесс припоминания фактов. Исследование проводилось на студентах.



В ходе эксперимента добровольцев попросили заучить пары слов, например, «часы – руки». Также проверялась способность студентов к запоминанию действий – их просили точно отследить зеркальное изображение сложной схемы. Затем половину группы закрыли в звуконепроницаемой комнате. Хотя им разрешили поспать около часа, в среднем на сон ушло около 47 минут.



Пока они дремали, другая группа расслаблялась, читая журналы и просматривая фильмы. Через 6 часов после начала эксперимента обе группы добровольцев снова подверглись тестированию. Хотя обе группы показали равно хорошие результаты по зеркальным изображениям, те, у кого была сиеста, показали лучшие результаты в тестах на память по сравнению с теми, кто бодрствовал в течение дня. Те, кто вздремнул, помнили на 15% больше пар слов.



Исследователи полагают, что первая фаза сна (медленный сон) - период, когда нам не снятся сны, занимает полтора-два часа с момента засыпания и может играть решающую роль в процессе запоминания фактов. В это время наблюдается как раз то состояние, которое требуется для «складывания» фактов так, чтобы их потом с легкостью можно было извлечь из памяти. Однако, если вы спите дольше и переходите в стадию быстрого сна, сопровождающуюся сновидениями, эффект предыдущей стадии может свестись к нулю.



Тем не менее, ученые предупреждают, что хотя короткая сиеста может помогать припоминать факты в течение дня, пока неясно, насколько продолжителен этот эффект для долгосрочной памяти. medicinform.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

