Борисполь будет развиваться как хабовый аэропорт - Рябикин

Кабмин согласился с хабовой стратегией развития аэропорта Борисполь.

Кабинет министров Украины и администрация Международного аэропорта Борисполь пришли к выводу, что Борисполь будет развиваться как хабовый аэропорт, поскольку эта модель развития уже доказала свою экономическую эффективность. Это понятие будет также внесено в стратегию развития транспортной отрасли. Об этом в Facebook написал генеральный директор аэропорта Павел Рябикин.

Также Рябикин сообщил, что премьер-министр Владимир Гройсман поддержал инициативу администрации аэропорта Борисполь о планах инфраструктурного развития, в частности, о расширении галереи действующего терминала, расширении перрона возле терминала D, расширении транзитной зоны, модернизации багажной системы, реконструкции второй взлетно-посадочной полосы в течение пяти лет, запуске центральной заправочной станции.

"Кроме того, и это очень важно, обсуждались перспективы региональных аэропортов с целью развития украинской авиации, в частности возможности региональных аэропортов обслуживать авиакомпании, развивающие лоукост модель", - написал Рябикин.

По его словам, отдельно обсуждались и вопросы, связанные с удешевлением внутренних перевозок - принципы налогообложения, удешевление стоимости авиатоплива и т.д.

В конце июня 20167 г. министр инфраструктуры Владимир Омелян завил, что Международный аэропорт Борисполь заключит соглашение с лоукостом Ryanair в течение самого ближайшего времени.

ЛIГАБiзнесIнформ