Маск начал производить Tesla Model 3 на две недели раньше срока

Первый электромобиль Tesla Model 3 сойдет с конвейера 7 июля 2017 года.

Электромобиль Tesla Model 3 начали производить на две недели раньше срока. Об этом в Twitter написал создатель и глава компании Tesla Илон Маск.

По его словам, первый электрокар компания выпустит в пятницу, 7 июля 2017 г.

В августе 2017 г. компания планирует выпустить 100 автомобилей, в сентябре - свыше 1,5 тыс., к концу года производство достигнет 20 тыс. Первые 30 покупателей получат свои машины 28 июля.

Model 3 стоимостью $35 тыс. станет самой бюджетной моделью Tesla.

Ранее Маск заявил, что сначала в продажу поступит только заднеприводная модификация с рулем, расположенным с левой стороны. Производство полноприводного электромобиля начнется не ранее чем через полгода, а вариант с рулем справа должен встать на конвейер летом 2018 г.

ЛIГАБiзнесIнформ