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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Маск начал производить Tesla Model 3 на две недели раньше срока
    Опубликовано: 2017-07-04 13:45:33

    Первый электромобиль Tesla Model 3 сойдет с конвейера 7 июля 2017 года.

    Электромобиль Tesla Model 3 начали производить на две недели раньше срока. Об этом в Twitter написал создатель и глава компании Tesla Илон Маск.

    По его словам, первый электрокар компания выпустит в пятницу, 7 июля 2017 г.

    В августе 2017 г. компания планирует выпустить 100 автомобилей, в сентябре - свыше 1,5 тыс., к концу года производство достигнет 20 тыс. Первые 30 покупателей получат свои машины 28 июля.

    Model 3 стоимостью $35 тыс. станет самой бюджетной моделью Tesla.

    Ранее Маск заявил, что сначала в продажу поступит только заднеприводная модификация с рулем, расположенным с левой стороны. Производство полноприводного электромобиля начнется не ранее чем через полгода, а вариант с рулем справа должен встать на конвейер летом 2018 г.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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