Рошен сможет поставлять в Китай молоко сухое цельное, частично обезжиренное сухое молоко, подслащенное сухое молоко и другую продукцию.
Винницкий молочный завод Roshen получил право экспорта в Китай. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе компании.
Предприятие сможет поставлять в Китай молоко сухое цельное, частично обезжиренное сухое молоко, подслащенное сухое молоко, сухое обезжиренное молоко, ароматизированное сухое молоко, сгущенное молоко, масло и другой молочный жир.
Отметим, что с 2016 г. Винницкий молочный завод Roshen начал поставки в ЕС.
Ранее сообщалось, что к 20 июня 2017 г. Roshen завершил процесс консервации Липецкой кондитерской фабрики.