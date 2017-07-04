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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Молокозавод Roshen получил право экспортировать продукцию в Китай
    Опубликовано: 2017-07-04 13:30:13

    Рошен сможет поставлять в Китай молоко сухое цельное, частично обезжиренное сухое молоко, подслащенное сухое молоко и другую продукцию.

    Винницкий молочный завод Roshen получил право экспорта в Китай. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе компании.

    Предприятие сможет поставлять в Китай молоко сухое цельное, частично обезжиренное сухое молоко, подслащенное сухое молоко, сухое обезжиренное молоко, ароматизированное сухое молоко, сгущенное молоко, масло и другой молочный жир.

    Отметим, что с 2016 г. Винницкий молочный завод Roshen начал поставки в ЕС.

    Ранее сообщалось, что к 20 июня 2017 г. Roshen завершил процесс консервации Липецкой кондитерской фабрики.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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