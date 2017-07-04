Молокозавод Roshen получил право экспортировать продукцию в Китай Опубликовано: Рошен сможет поставлять в Китай молоко сухое цельное, частично обезжиренное сухое молоко, подслащенное сухое молоко и другую продукцию. Винницкий молочный завод Roshen получил право экспорта в Китай. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе компании. Предприятие сможет поставлять в Китай молоко сухое цельное, частично обезжиренное сухое молоко, подслащенное сухое молоко, сухое обезжиренное молоко, ароматизированное сухое молоко, сгущенное молоко, масло и другой молочный жир. Отметим, что с 2016 г. Винницкий молочный завод Roshen начал поставки в ЕС. Ранее сообщалось, что к 20 июня 2017 г. Roshen завершил процесс консервации Липецкой кондитерской фабрики. ЛIГАБiзнесIнформ Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

