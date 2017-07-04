Заморский опыт: Как Турция проводила медицинскую реформу

В 2008 году Турция запустила реформы системы здравоохранения. Как изменилась система, что произошло с госучреждениями и пострадал ли от новшеств частный бизнес. Об этом Delo.UA рассказал координатор департамента по инвестициям и развитию бизнеса (регион СНГ) сети турецких клиник Acibadem Сердар Нурмедов.



Как организованна система здравоохранения в Турции?

До 2008 года в Турции существовало четыре типа страхования и оказания медпомощи. Если человек работал на государство, у него был свой тип страховки, который позволял обслуживаться только в больницах для госсотрудников. У частного бизнеса была своя страховка и свои больницы. Такой подход был малоэффективным. Во всех больницах были длинные очереди практически круглосуточною. Это стало причиной возникновения многих коррупционных схем.

Что изменилось?

В 2008 году правительство Турции во главе с экс-премьером Раджепом Эрдоганом внедрило реформу и объединило все элементы системы здравоохранения.

Сейчас у жителей Турции есть общий государственный страховой полис, который распространяется на всех, в том числе на детей и малоимущих

В стране существует Государственная страховая компания, получающая деньги от Минздрава, который, в свою очередь, получает деньги из центрального бюджета. На медицинские нужды жители Турции платят из своей зарплаты 3%. Госстраховка покрывает медуслуги.

Параллельно с государственной страховкой работает и частное медицинское страхование

Любой житель Турции может иметь две страховки и в зависимости от ситуации обслуживаться в разных больницах (частные клиники предлагают более широкий спектр услуг и более высокий уровень сервиса).

Сколько тратит государство на оплату страховки для населения?

Более $200 млн в год.

Услуги каких больниц покрываются за счет государственной страховки?

Каждый житель Турции, обладающий государственной страховкой, может пользоваться услугами как госбольниц, так и услугами частников, которые заключили с государством договор. В таких клиниках пациенты могут лечиться бесплатно или со скидками.

Сколько стоит частный страховой полис в Турции?

Минимальная стоимость страхового полиса на одного человека $300-500. Но есть и более дорогие страховки, которые могут покрывать и пластическую хирургию.

Как реформа отобразилась на зарплатах врачей?

До 2008 года официальная зарплата составляла $1 500, но в реальности они получали существенно больше. В первую очередь потому, что они имели право работать и в государственных клиниках и владели частными практиками. Было много неформальных платежей.

Сейчас зарплата врача $3 500 — $4 000. Это при том, что минимальная зарплата в Турции $300-400.

Наверняка реформа отобразилась и на частной медицине. Каким образом?

До реформы в наших частных клиниках контроль и регулирование были слабыми, не было надлежащего мониторинга. К примеру, у меня был знакомый — владелец частной клиники, которая находилась на втором этаже его мясной лавки. И это не выдуманная история, это реальность. До 2008 года практически каждый врач мог принимать у себя на дому, по сути, это была частная практика, но она никак не регулировалась. В такой системе существовало множество коррупционных механизмов и огромный отток специалистов как в частный сектор, так и за границу.

После 2008 года в Турции вся медицинская деятельность начала жестко регулироваться — были введены лицензии на предоставление медуслуг. Параллельно с этим правительство начало поддерживать частных страховщиков, что автоматически улучшило качество работы клиник. Были введены новые стандарты для отрасли. Это все помогло вернуть в страну высококлассных специалистов, которые уже получили опыт в США и Европе.

Но есть и негативная сторона реформы для частников. Сейчас наше правительство прекратило выдавать лицензии на открытие частных клиник, во-первых. Во-вторых, система работает так, что госбольницы в своем большинстве доступны для обычных людей и все они достаточно хорошие. Пациентам просто нет смысла идти к частникам. Очень сложно выдерживать конкуренцию с госбольницами. К нам идут в основном люди, у которых есть деньги и нет желания стоять в очередях.

Хотя у нас есть свои бонусы. К примеру, частные клиники могут самостоятельно устанавливать цены на свои услуги. Что это значит? Медицинские услуги во всех больницах Турции стоят одинаково, их цены устанавливает государство, а вот цены на обслуживание мы регулируем сами. Надбавка может достигать и 200%.

На сегодня Вы самая крупная частная сеть больниц в Турции. Расскажите, как все начиналось?

Мы начали работать в 1991 году, когда одна маленькая районная клиника была куплена президентом нашего совета директоров. С тех пор прошло 25 лет. За это время мы открыли 22 клиники и 20 поликлиник в Турции, а также за рубежом. В 2008 году произошло наше объединение с азиатским медицинским холдингом IHH, которому теперь принадлежит 75% наших акций. Остальные 25% принадлежат основателю бизнеса. Ему также принадлежат акции азиатского холдинга. Все клиники, которые входят в эту сеть, считаются дочерними клиниками сети Acibadem. Дочерние клиники находятся в Сингапуре, Малайзии, Гонконге, ОАЭ и в Индии. Таким образом, наша медицинская сеть стала №2 во всем мире.

Если посмотреть на структуру бизнеса, то мы полноценный медицинский холдинг. У нас есть компании, обслуживающие наш медицинский бизнес. Есть свой автопарк машин скорой помощи и отделения скорой помощи. Кроме того, у нас есть своя кейтеринговая компания, организация, которая проектирует и строит под ключ больницы, центральная лаборатория — самая большая по объему работ частной лабораторией в Турции. А также свой университет. Обучение в нем стоит в среднем $1,5 тыс. в зависимости от длительности и вида программы.

А в каких еще странах Вы владеете клиниками?

У нас есть клиники в Македонии, Северном Ираке, Голландии и вот недавно купили сеть клиник в Болгарии.

У Вас есть планы по открытию клиник в Украине?

Нам это интересно, поскольку это большой рынок. Но мы также анализируем все риски. В постсоветских странах высокий уровень коррупции, это нас сдерживает. Также нам нужен надежный партнер на украинском рынке. Речь идет о надежных инвестиционных партнерах.

А Вы знаете, что в Украине проходит медицинская реформа?

Да, знаю. Мы следим за вашими успехами. И могу сказать, что сейчас вы переживаете такой же переходной период, который произошел в Турции в 2008 году.

Как насчет медицинского туризма. Вы развиваете это направление у себя в клиниках?

Конечно, нам это очень интересно. Могу сказать, что примерно 15% всего дохода клиники приносят иностранцы. А если смотреть по количеству медтуристов, то мы № 1 в Турции. У нас семь зарубежных офисов в странах СНГ, включая Украину и республики Средней Азии, в Западной и Восточной Европе, на Ближнем Востоке.

Кто чаще всего ездит в Турцию за лечением?

В основном к нам приезжают медицинские туристы из стран бывшего Советского Союза, Европы, Балкан, Ближнего Востока и Африки, поскольку к нам ближе всего лететь, да и цены у нас ниже цен американских и европейских клиник.

За какими услугами едут к Вам?

На первом месте находится онкология, трансплантация костного мозга, нейрохирургические заболевания. Также к нам едут за услугами репродуктивной медицины. Есть пациенты, которым нравится наш сервис и уход, они ездят к нам за абсолютно разными процедурами.

В нашей практике встречаются случаи, когда наши специалисты едут в Украину, к пациенту. Это происходит по разным причинам. Бывает, что пациент боится ехать в чужую страну к врачу, а бывает, что и не может. У нас также работает услуга онлайн-осмотра. К примеру, вы самостоятельно можете обратиться к нам, выслав на электронную почту историю своей болезни. Вам обязательно ответят и эта услуга у нас бесплатная.

Сколько стоят Ваши услуги?

Все зависит от степени сложности пациента. Базовый осмотр стоит $150. А вот пересадка костного мозга стоит от $35 до $145 тыс. в зависимости от вида и сложности операции. Сделать ЭКО у нас можно за $4 тыс. Диагностика рака обойдется в $2,5 — $3 тыс., а вот лечение Гамма-ножом или Кибер-ножом от $5,5 тыс. Но тут важно понимать, что наши цены ниже европейских и израильских как минимум на 20-30%.

А как происходит оплата иностранцами. Человек обязан купить турецкую страховку или это не обязательно?

Нет, не обязательно. Вы можете рассчитаться самостоятельно, наличными или безналичным платежом. Или же если у вас есть международная страховка, обычно, она покрывает все 100% лечения.

Беседовала Юлия Мартыненко

Инф. delo.ua