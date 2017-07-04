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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Две американские компании планируют добывать углеводороды в Украине
    Опубликовано: 2017-07-04 10:30:09

    Американские компании Frontera Resources и Longfellow договариваются о добыче углеводородов в Одесской и Полтавской областях.

    Компании Frontera Resources и Longfellow (обе — США) намерены добывать углеводороды в Одесской и Полтавской областях.

    Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

    "Межведомственная комиссия приняла к рассмотрению по существу обращения компании Frontera Resources (США), а также компании Longfellow (США) по осуществлению проектов поиска и добычи углеводородов, в том числе из нетрадиционных источников, в пределах участков недр, предлагаемых указанными компаниями, соответственно, в Одесской и Полтавской областях. Комиссия поручила провести консультации по оптимизации размера предложенной компанией Frontera Resources участка недр", — говорится в сообщении.

    Также Межведомственная комиссия приняла к рассмотрению по существу обращения компании "Навигатор-комплект" (Украина) по осуществлению проекта поиска и добычи углеводородов на условиях соглашения о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах площадей Берестянская, Смелянская, Романовская, Шубинская, Новостепановская (Львовская, Харьковская, Днепропетровская области).

    Кроме того, Frontera Resources было предложено обработать возможность представления совместного обращения в Межведомственную комиссию вместе с Черноморнафтогазом, который владеет специальными разрешениями на пользование недрами на площадях Одесская и Безымянное.

    Напомним, что в январе-мае 2017 года Украина увеличила добычу природного газа на 1,2%, или на 94,3 млн куб. м — до 8 087,4 млн куб. м.

    Инф. delo.ua

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