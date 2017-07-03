Бюро переводов поможет снять любые языковые барьеры

Если Вам понадобились услуги профессионалов своего дела, то непременно, Вы обратились по адресу. Бюро переводов Ньюстрим-Центр поможет Вам. Мы переведем тексты и документы любой сложности на выгодных условиях.

Бюро переводов НьюСтрим центр функционирует уже более 10 лет и предлагает качественные услуги по переводам с различных языков. Перевод осуществляется на 20 иностранных языков, предоставляем услуги апостиля и легализации документов. Благодаря профессионализму каждого сотрудника компании, бюро предоставит высокую степень надежности в проделанной работе и выполнит ее в срок.

Бюро переводов translate-office.com.ua - это большая команда единомышленников, которые являются настоящими ценителями своей работы. Все штатные переводчики имеют высокий уровень владения языками, хороший опыт и владеют профильной терминологией в той или иной сфере. Это дает возможность осуществлять переводы текстов и документов различных тематик и уровня сложности. Мы работаем с технической, юридической, медицинской, экономической, политической направленностью текстов и т.д.

Осуществляем перевод личных документов в быстрые строки по доступной стоимости. Мы поддерживаем открытые и доверительные отношения с заказчиками. Если возникает необходимость, заверяем переводы нотариально. Каждый сделанный перевод проверяется редактором, что обеспечивает гарантию высокого качества текста. К каждому клиенту вырабатываем индивидуальный подход. Специалисты нашей компании проконсультируют, примут заказ на перевод и обязательно учтут требования к выполнению. С каждым клиентом оговаривается срок сдачи заказа. Вместе с соблюдением качества, гарантируется и выполнение работы в сроки.



Бюро переводов НьюСтрим – быстро и качественно

Мы осведомляем клиентов обо всех этапах работы. Для постоянных клиентов, которые обращаются с большими объемами, выделяется персональный менеджер, он будет контролировать процесс приема и сдачи документооборота. Мы всегда предлагаем гибкую систему ценообразования и лучшие условия для сотрудничества. Также мы даем гарантию на соблюдение полной конфиденциальности клиента и сохранности документов и точности выполненного перевода.

Бюро переводов определило для себя главный принцип работы – выйти на международный рынок в сфере переводческой деятельности. С нами выгодно и приятно работать! Мы всегда дорожим своей репутацией!

