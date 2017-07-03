Остап Семерак: Реінтеграція окупованих територій Донбасу має відбуватися, у першу чергу, з урахуванням екологічної складової Опубликовано: Сьогодні Україні складно оцінити всі збитки, завдані довкіллю у східних регіонах України унаслідок бойових дій. У будь-якому разі повернення цих територій до мирного життя має відбуватися обов'язково з урахуванням екологічної складової. Про це під час робочої поїздки до Краматорська (Донецька область) сказав журналістам Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак.

Він зазначив, що всі дії українського Уряду спрямовані на відновлення постраждалих територій.

"Ми повинні говорити про правильне прогнозування та інвестиції, які б дозволяли відродження Донбасу на засадах сталого розвитку. Зокрема, ми маємо певні домовленості з керівництвом Донецької обласної військово-цивільної адміністрації щодо координації нашої спільної роботи на загальнонаціональному та регіональному рівнях щодо захисту довкілля", - зазначив Остап Семерак.

Він зауважив, що Донеччина є одним із найбільших платників екологічного податку в Україні і відповідно має достатньо коштів на реалізацію місцевих природоохоронних програм.

"Ми визначили чотири спільних пріоритети у природоохоронній сфері. Зокрема, щодо належної поведінки і управління всіма видами відходів, запуску у подальшому системи екологічного моніторингу викидів в атмосферне повітря та скидів у водні об'єкти, а також відновлення постраждалих об'єктів природно-заповідного фонду", - сказав Міністр екології та природних ресурсів.

Він також зазначив, що Україна вже сьогодні повинна мати план комплексного та системного бачення кроків з подолання екологічних наслідків військових дій на Cході України, який сприятиме реалізації Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України.

"Мінприроди домовилося з ОБСЄ і розпочало проект з інвентаризації об'єктів, що несуть екологічну та техногенну загрозу. Ми повинні сконцентрувати інформацію,яка є в обласних адміністраціях, стосовно всієї території Донецької і Луганської областей щодо об'єктів критичної інфраструктури в переліку всіх підприємств, які можуть мати негативний вплив на навколишнє природне середовище і техногенні наслідки", - пояснив Остап Семерак.

Нагадаємо, сьогодні, 2 липня, Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак перебуває з робочим візитом на Донеччині. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

