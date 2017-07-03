В России фиксируется максимальный за 3,5 года отток инвестиций

За 4 месяца инвесторы вывели более 1,6 млрд долларов вложений в российские акции.

В России фиксируется максимальный за 3,5 года отток капитала инвесторов, только за последние четыре месяца иностранные инвесторы вывели более 1,6 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Emerging Portfolio Fund Research.

Согласно указанным данным, иностранные инвесторы продолжают сокращать вложения в фонды, ориентированные на российский фондовый рынок. Так, объем средств, выведенных из таких фондов за прошлую неделю превысил 83 млн долларов.

Исследование фонда показало, что массовый отток инвестиций начался в конце февраля текущего года. В то же время, на фоне выведения инвестиций из российской экономики наблюдается их приток в активы других стран.

По данным EPFR, на прошлой неделе фонды emerging markets привлекли почти 1,9 млрд долларов, а за четыре месяца - почти 28 млрд долларов.

Российский рынок акций оказался на самых низких отметках. Больший объем средств был выведен только из Китая (4 млрд долларов), но размер этого рынка существенно больше российского.

Лидерами по привлечению средств среди стран БРИК стали Индия и Бразилия, в фонды которых за четыре месяца было инвестировано соответственно 2,6 млрд долларов и 1 млрд долларов.

Инф. rbc.ua