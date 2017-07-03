Заворот кишок: немедленная помощь поможет больному

Общее состояние организма человека стопроцентно находится в зависимости от того, как отлично желудок и кишечный тракт управляются со своими обязательствами. Сбои в их работе приводят к ухудшению самочувствия, недомоганию и дискомфорту. Часто это повод к появлению такового заболевания, как непроходимость кишечного тракта. Одной из его разновидностей является заворот кишок, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Общее состояние организма человека стопроцентно находится в зависимости от того, как отлично желудок и кишечный тракт управляются со своими обязательствами. Сбои в их работе приводят к ухудшению самочувствия, недомоганию и дискомфорту. Часто это повод к появлению такового заболевания, как непроходимость кишечного тракта. Одной из его разновидностей является заворот кишок.

Обезвоживание организма, нарушение работы кишечного тракта, его переполнение и растягивание - все это последствия заворота кишок. Симптомы следует знать и выявлять их немедля. Это позволит убрать болезнь в самом начале и предупредит противные последствия. Они могут выразиться в сильном давлении на пищеварительные сосуды, следствием чего станет нарушение кровообращения и вероятный инфаркт, при этом не только лишь сердца. Образование отверстия в стене кишечного тракта, возникновение перитонита и воспаление брюшины, что полностью может привести даже к смертельному финалу - все это вероятные последствия заворота кишок. Симптомы его появляются в сильных схваткообразных болях. При этом, конкретно завороток кишок, приводит к их резвому нарастанию. Уже через несколько часов боль становится неизменной.

Время от времени совместно с болью приходит сильное чувство тошноты и может показаться рвота. Очевидный признак того, что наступила пищеварительная непроходимость - это полное отсутствие газов и стула. Если человек в протяжении нескольких дней не посещал туалет, это уже достаточная причина для воззвания за помощью к доктору. Одна докторская поговорка как нельзя более точно обрисовывает данную ситуацию: «Чем подольше человек оттягивает момент операции, тем меньше у него остается времени после ее завершения».

В таковой ситуации домашние способы исцеления просто недопустимы. Это может привести только к интоксикации всего организма, ухудшению состояния и сильным увеличениям температуры. Следует немедля вызывать скорую, а до ее приезда не давать нездоровому каких-то обезболивающих, противорвотных либо слабительных препаратов. Если медиками будет выявлено подозрение на заворот кишок, перевозка в клинику неминуема. На месте нездоровому могут ввести разные смеси, компенсирующие огромную утрату воды (глюкоза, хлорид натрия). Используют сифонные клизмы, промывание желудка и паранефральную новокаиновую блокаду. В этом случае, если данные деяния не принесут хотимого результата, будет рассматриваться вопрос оперативного вмешательства. Чем ранее пациент обратится за помощью, тем легче пройдет операция. Может быть пригодится только распутывание образовавшейся петли и маленькое сдавливание. Может быть рассечение и очищение кишки. В сложных случаях, когда наблюдается некроз кишки и полная утрата ее дееспособности, применяется только удаление этой части кишечного тракта.

Заворот кишок можно предупредить, если стараться не переедать. В большинстве случаев это происходит из-за появления огромных промежутков времени меж приемами еды. Человек, не поев толком днем, ворачивается домой после томного рабочего денька и наедается «от пуза». Нужно кропотливо смотреть за тем, как часто вы посещаете туалет. Невнимание к данному процессу может привести к тому, что заворот кишок будет выявлен лишь на стадии обострения. Самым основным средством в борьбе с таким болезнью является подвижный, инициативный стиль жизни. Неплохи легкие прогулки, умеренные занятия спортом, маленькие пробежки, плавание. Чтоб предупредить завороток кишок, следует поменять собственный каждодневный рацион, исключив из него всю грубую, труднопроходимую еду. Никогда не ешьте на ночь.

Нужно сказать, что даже уже перенесенная операция не гарантирует того, что данная ситуация не повторится в новь. Потому всегда необходимо сберегать себя и хлопотать о собственном здоровье.

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