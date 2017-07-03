8 эко-туров по Украине и ближнему зарубежью — Литве и Грузии

Туры для любителей природы — развивающийся тренд.

Украина, Глухов, арт-хутор Обырок и "Зеленые хутора Таврии"

2-3 июля в Украине состоится "Лен-Фест-2017". Он проходит в бывшей гетманской столице Украины (1708-1782) — Глухове Сумской области. Там можно полюбоваться и бескрайними синими полями льна, который как раз начинает цвести в начале июля. Фестиваль проходит на огромном поле льна площадью в 320 га. А рядом находятся конопляные поля: высота их растений уже достигла 1,3 метра.

2-6 августа на арт-хуторе Обырок проходит фестиваль "Жнива". Хлеб жнут, собирают в снопы, молотят — точно так, как делали наши предки.

В природном комплексе "Зеленые хутора Таврии", расположенном в 30 км от Херсона, на территории более ста гектаров можно самому собрать травы, запасаясь фитосборами на зиму.

Латвия: зеро Энгурес, парки Папе и "Излучины Даугавы"

В латвийском парке озера Энгурес растут редкие для Европы растения. Парк знаменит известковыми травяными болотами. В парке Папе есть Тропа орхидей.

В природном парке "Излучины Даугавы" встречаются редкие волосистая осока и гороховидная чина.

В парке Юзефовского поместья собрано более 100 видов растений, растут столетние кедры, пробковые вязы и белые тополя.

Грузия: парк Казбеги, заповедники Мтирала и Лагодехи

В Национальный парк Казбеги, расположенный в 150 км от Тбилиси на восточной стороне Большого Кавказа, приезжают полюбоваться субальпийскими лесами и альпийскими лугами. Здесь можно встретить редкую березу Редде, занесенную в Красную книгу.

В Аджарии в районе Кобулети находится заповедник Мтирала, созданный для защиты обширных колхидских лесов. Они впечатляют множеством удивительных растений, характерных для влажных субтропиков: кипарисом траурным, лавровишней, хмелеграбом, гуттаперчевым деревом и другими.

У основания Центрального Кавказского хребта на границе с Дагестаном расположен заповедник Лагодехи — один из старейших в стране, основанный еще в 1912 году. Тут есть и высокие горные хребты с глубокими ущельями, и равнины с альпийскими лугами, и густые широколиственные леса. Специально для детей — "Тропа природоведения" длиной 600 м.

Инф. delo.ua