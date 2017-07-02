Диетологи советуют всем потреблять как можно больше фруктов и овощей. Это позволяет значительно снизить риск смерти вследствие ишемической болезни сердца – одной из самых распространенных причин смертельного исхода в Европе, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
Согласно последним исследованиям ученых из Оксфордского университета, наиболее оптимальный объем потребления овощей и фруктов – не менее восьми порций в день. Люди, придерживающиеся подобного режима, реже умирают от ишемии на 22% по сравнению с теми, кто потребляет менее трех порций.
К данным выводам эксперты пришли в ходе изыскания, к которому были привлечены более 300000 добровольцев в возрасте между 40 и 85 годами из восьми европейских стран. Это позволило определить, что каждая дополнительная порция фруктов и овощей позволяет уменьшить риск сердечной смерти на 4%.
При этом известно: среднее потребление фруктов и овощей составляет всего пять порций в день. Больше всех овощей и фруктов потребляют греки, итальянца и испанцы. А вот шведы не могут этим похвастаться.
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Человек должен потреблять 8 порций фруктов и овощей в день
Опубликовано: 2017-07-02 17:44:48
Диетологи советуют всем потреблять как можно больше фруктов и овощей. Это позволяет значительно снизить риск смерти вследствие ишемической болезни сердца – одной из самых распространенных причин смертельного исхода в Европе, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
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