Лишний вес в области живота является фактором риска возникновения панкреатического рака у женщин Опубликовано: Тучные женщины, у которых основная масса лишнего веса расположена вокруг живота, на 70% больше подвержены риску возникновения рака поджелудочной железы, утверждают ученые.



Ранее предполагалось, что ожирение больше увеличивает риск возникновения панкреатического рака у мужчин, чем у женщин. Однако ученые провели новое исследование, в котором приняли участие 138 тыс. женщин после периода менопаузы. Исследование длилось более 7 лет. В результате выяснилось, что лишний вес является существенным фактором риска и для женщин тоже.



Исследователи приняли во внимание такие факторы риска, как курение и образ жизни, и выяснили, что риск возникновения панкреатического рака был на 70% выше у женщин с лишним весом в области талии и бедер. Особенно высокая степень риска была у женщин в период менопаузы.



Ежегодно только в Великобритании диагноз панкреатического рака ставится более 7400 человек и 7 тыс. умирают от этого заболевания. Этот вид заболевания чаще всего очень сложно обнаружить на ранних стадиях, по этой причине очень низкий процент выживаемости после получения диагноза. Таким образом, благодаря результатам этого исследования, возможно появится новый метод ранней диагностики и предотвращения рака поджелудочной железы, считают специалисты.

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