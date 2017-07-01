Женщинам с силиконовыми имплантантами груди нужно осторожнее проводить маммографию

Food and Drug Administration (FDA) официально предупреждает женщин, имеющих силиконовые или соляные имплантанты груди, о возможных осложнениях, которые могут возникнуть у них в связи проведением всевозможных клинических и рентгенологических (маммография) обследований, направленных на раннюю диагностику рака груди, заболевания, которое занимание лидирующие позиции среди причин смерти у женщин.



Об этом сообщили авторы публикации в Journal of Women’s Health (2004 №13), после изучения ими базы данных FDA по неблагоприятным эффектам сопряженным с наличием у женщины силиконовых или соляных имплантантов груди.



За 10 лет эта организация собрала 66 сообщений, в которых говорится от «проблемах», возникших у женщин с силиконовыми или соляными имплантантами груди во время или после проведения маммографии.

В 41 случае описан разрыв имплантанта во время проведения маммографии. Среди других проблем: деформация имплантантов в результате маммографии, появление во время проведения диагностической процедуры болевых ощущений, связанных с наличием имплантатнта, невозможность проведения исследования из наличия рубцовых изменений вокруг имплантата или из-за боязни пациентки его разрыва. Изменения плотности собственно ткани грудной железы после маммографии пациенток с имплантантами, а также один случай образования кровоизлияния (гематомы) в грудной железе на границе между тканью органа и имплантантом на шестой день после обследования также были зарегистрированы FDA.

Сложности интерпретации данных маммографии у женщин с грудными имплантантами, а также отказ от проведения обследования в силу вышеозначенных причин имел для некоторых женщин весьма серьезные последствия – несвоевременное обнаружение рака груди!

В одном из описанных случаев сохранение жизни женщины стало возможным лишь после проведения полного удаления молочных желез, яичников, последующей химиотерапии и пересадки костного мозга.

В заключение следует заметить, что в настоящее время (с 2000 года!) в США FDA разрешены к применению лишь солевые грудные имплантанты, тогда как силиконовые применяются лишь в клинических испытаниях, после получения от женщины информированного согласия на их подсадку, т.е. согласия, после сообщения ей о всех возможных неблагоприятных эффектов, которые могут у нее появится после проведения данной манипуляции

medicus.ru