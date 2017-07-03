Авто на иностранной регистрации возьмут «на карандаш»

В Верховной Раде появился законопроект о регистрации в полиции автомобилей на иностранных номерах. Документ дает четкое представление, как власти хотят контролировать пребывание авто иностранной регистрации в Украине и кто будет осуществлять этот контроль.

Инициаторами законопроекта №6626 «О внесении изменений в Закон Украины «О Национальной полиции» по отдельным полномочиям полиции» выступили народные депутаты Антон Геращенко, Ирина Ефремова и Людмила Денисова.

Проектом закона предусматривается расширение полномочий полиции в сфере дорожного патрулирования, временного задержания и учета транспорта.

Как говорится в пояснительной записке, поскольку п. 10 ч. 1 ст. 23 Закона Украины «О Национальной полиции» устанавливает условно исчерпывающий перечень мест для обеспечения общественной безопасности и порядка — улицы, площади, парки, скверы, стадионы, вокзалы, аэропорты, морские и речные порты, другие публичные места, — то предлагается дополнить этот перечень местами, которые не считаются публичными, но в которых полиция фактически обеспечивает публичную безопасность и порядок с помощью автомобильного патрулирования (одна из мер обеспечения общественной безопасности), в частности, это автомагистрали и улично-дорожная сеть.

Следующей проблемой, на решение которой направлен проект закона, является первичное упорядочение учета автомобилей с иностранной регистрацией в Украине.

Законопроектом №6626 предлагается дополнить ч. 1 ст. 26 Закона Украины «О Национальной полиции» п. 141 и ч. 3, что позволит полиции формировать собственные базы данных (банки) данными транспортных средств с иностранной регистрацией, которые временно находятся на территории Украины, используя как имеющуюся информацию, так и полученную от Государственной фискальной службы.

Авторы закона уверены, что принятие документа станет первым шагом к формированию правовой определенности в вопросе госконтроля длительного пребывания автомобилей на иностранной регистрации в Украине, которые массово используют украинские граждане.

Инф. finance.ua