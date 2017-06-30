  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Во рту нашли новый вид бактерий
    Опубликовано: 2017-06-30 16:44:29

    Британские ученые описали новый вид бактерий, обитающих в тканях полости рта человека. Предполагается, что микроорганизмы, получившие название Prevotella histicola, могут играть роль в развитии кариеса и заболеваниях пародонта, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    По словам специалистов из Лондонского королевского колледжа, в ходе исследований им удалось обнаружить три неизвестных ранее штамма бактерии рода Prevotella. Анаэробные грамотрицательные палочки обитали как в здоровых тканях слизистой оболочки полости рта, так и в тканях раковой опухоли. Новые бактерии получили название Prevotella histicola (histicola – постоянный обитатель тканей).

    «В здоровой полости рта человека обитает множество разнообразных микроорганизмов, в том числе вирусы, грибы, простейшие и бактерии», - сообщил руководитель исследования Вильям Вейд (William Wade). – «Бактерии являются наиболее многочисленными: в каждом миллилитре слюны содержится около 100 миллионов бактерий, принадлежащих более чем к 600 различным видам. Около половины из них пока не описаны».

    По мнению ученых, новый вид бактерий может играть определенную роль в развитии кариеса и заболеваний десен. Дальнейшая идентификация микроорганизмов, обитающих в полости рта, позволит лучше понять механизмы развития этих заболеваний, а также поможет ученым разработать новые методы их профилактики и лечения, отметил Вейд.

    medicinform.net

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.