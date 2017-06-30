Во рту нашли новый вид бактерий

Британские ученые описали новый вид бактерий, обитающих в тканях полости рта человека. Предполагается, что микроорганизмы, получившие название Prevotella histicola, могут играть роль в развитии кариеса и заболеваниях пародонта, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

По словам специалистов из Лондонского королевского колледжа, в ходе исследований им удалось обнаружить три неизвестных ранее штамма бактерии рода Prevotella. Анаэробные грамотрицательные палочки обитали как в здоровых тканях слизистой оболочки полости рта, так и в тканях раковой опухоли. Новые бактерии получили название Prevotella histicola (histicola – постоянный обитатель тканей).

«В здоровой полости рта человека обитает множество разнообразных микроорганизмов, в том числе вирусы, грибы, простейшие и бактерии», - сообщил руководитель исследования Вильям Вейд (William Wade). – «Бактерии являются наиболее многочисленными: в каждом миллилитре слюны содержится около 100 миллионов бактерий, принадлежащих более чем к 600 различным видам. Около половины из них пока не описаны».

По мнению ученых, новый вид бактерий может играть определенную роль в развитии кариеса и заболеваний десен. Дальнейшая идентификация микроорганизмов, обитающих в полости рта, позволит лучше понять механизмы развития этих заболеваний, а также поможет ученым разработать новые методы их профилактики и лечения, отметил Вейд.

medicinform.net