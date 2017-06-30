Почему свое дороже или как Украина уступила собственные рынки Китаю

Сегодня рынки Украины вдоволь наполнены импортированной продукцией. Одежда, транспорт, продукты питания, средства гигиены – все это обильно завозится из разных стран мира, лидером среди которых долгое время остается Китай.

К немалому удивлению потребителя производители отмечают: выпускать отечественную продукцию аналогичного качества можно, но стоимость ее на несколько порядков выше импортной.

Журналисты ИА «МОСТ-ДНЕПР» разбирались в секретах развития экономики одного из мировых гигантов.

«ДЕШЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ – УЗКОПРОФИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПЛЮС НАЛОГОВАЯ ПОДДЕРЖКА»

Главным преимуществом дешевизны китайской продукции является ее низкая себестоимость. Последняя обеспечивается узконаправленным сегментарным производством, которое сопровождается активной налоговой поддержкой государства, а точнее- отсутствием налогового прессинга.

«Сколько стоит сегодня произвести будильник в Украине?Около $10, это порядка 250 грн. Будильник, привезенный из Китая, стоит порядка $1. Почему так? Причина такого явления заключается в двух составляющих. Первая – низкая себестоимость. Вторая – качественный маркетинг и дистрибуция. Секрет в том, что каждый выполняет сугубо свою операцию без каких-либо накладных расходов. Например, шелк. Один выращивает шелковицу, второй – личинки тутового шелкопряда. Первый продает листья шелковицы второму. И первый, и второй, не имеют никаких накладных расходов, потому что это их семейный бизнес. В итоге шелкопряд выпускает нить, куколка продается кому-то третьему, который расплетает ее и продает тому, кто делает ткань. Ткань продается тому, кто наносит на нее рисунок. И все это также семейный бизнес, без накладных расходов. Из ткани делается изделие, которое в дальнейшем идет на продажу. У нас же тот, кто выращивает листья, имел бы накладные расходы, налогообложение. Все это накладывалось бы по цепочке и в итоге конечный потребитель компенсирует налоги, накладные расходы и др. Поэтому аналогичное изделие в Украине было бы в 10 раз дороже китайского», - говорит эксперт Кирилл Огданский.

«ЭФФЕКТИВНАЯ «ОБОРОНКА»: ПЛЮС РАСХОДЫ НА ГОСПРЕДПРИЯТИЯ, МИНУС НАЛОГИ»

Аналогичная ситуация наблюдается и в военно-промышленном комплексе Китая. Ведущий конструктор КБ «Южное» Сергей Лось подчеркивает, что за счет диверсификации расходов на содержание госпредприятий и выпуск продукции Китаю удалось значительно снизить стоимость выпускаемой продукции, сохраняя при этом ее прибыльность.

«Государство четко разделило содержание государственных предприятий и производство. Содержание с компенсацией накладных расходов финансируется из бюджета и не отражается на стоимости продукции. А в стоимость продукции входят прямые затраты на ее изготовление, в том числе зарплаты, а также фиксированные 5% прибыли.

Продукцию военно-промышленного комплекса государство не облагает никакими налогами: ни налогом на прибыль, ни НДС. Все это приводит к тому, что Китай может продавать свою продукцию на рынке по цене более низкой, чем любая страна мира», - отметил специалист.

Эксперты сходятся во мнении относительно того, что немалую роль в установлении низкой цены на производимые товары Китаю удалось достичь путем открытости рынков и создания системы гарантий для зарубежных инвесторов.

«Множество различных международных компаний зашли со своими деньгами и технологиями, свои заводы в Китае. Там эти предприятия не облагаются налогами или их ставки ниже, там дешевая электроэнергия. Но самое главное – это наличие рынка сбыта продукции прямо в Китае», - добавил Кирилл Огданский.

Отметим, что за 9 месяцев прошлого года сумма общего товарообмена Украины и Китая составила $5,2 млрд.