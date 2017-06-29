Карандаш для глаз

Покупка карандаша для глаз в Харькове и его правильное использование

Томный взгляд, широко распахнутые глаза — все это может мгновенно привлечь внимание мужчин и навсегда покорить. Наверное, именно поэтому акцент на глаза считается в макияже самым востребованным и практически беспроигрышным. И, даже если вы не можете похвастать идеальной формой глаз — это вовсе не повод для расстройств, ведь на помощь всегда придет арсенал косметики.

Модные бренды позаботились о богатстве выбора продуктов beauty индустрии, предложив женщинам разные решения проблемы. Одно из них — карандаш для глаз: купить его может абсолютно каждая женщина, а эффект будет просто потрясающий.

В интернет-магазинах и модных бутиках представлен огромный выбор этих средств, однако недостаточно просто купить хоорший карандаш — его нужно правильно использовать.

Главные правила пользования карандашом

Купив карандаш для глаз в интернет-магазине, непременно прочтите в интернете пару советов профессиональных визажистов, особенно, если карандаш вы решили заказать впервые.

Острый. Хороший карандаш тот, который хорошо заточен. Только в этом случае удастся провести четкую ровную линию. В этом отношении примечательны автоматические варианты, которым не требуется точилка. Их стоимость, при этом, несколько выше, однако удобство пользования полностью скрадывает этот факт. Подходящий цвет. Чтобы мэйк-ап не превратился в боевой раскрас, цвет стоит подбирать с учетом оттенка волос и глаз. Черный прекрасно подойдет для брюнеток и шатенок с карими глазами, во всех остальных случаях этот цвет лучше заказывать исключительно для вечернего макияжа. Техника. Карандаш для глаз заказать можно твердый или мягкий. В первом варианте идеально получится дневной макияж с тонкой четкой стрелкой. Грифель с мягкой кремообразной текстурой прекрасно растушевывается и незаменим для «смоки айз» — цена товаров в целом одинакова.

Коррекция формы глаз с помощью карандаша

Счастливые обладательницы классической формы достаточно больших глаз могут не слишком переживать по поводу визажа — такие глаза трудно испортить даже неумелым макияжем. Всем остальным придется слегка подкорректировать форму и надежным помощником в этом станет именно карандаш для глаз. Цена и широкий выбор этого средства удовлетворит любые требования покупательниц.

Близко посаженные. Такая особенность во внешности требует непременного наличия карандаша в косметичке. На внешний угол глаза наносят тонкую стрелку, которая к внешнему углу становится более широкой. При этом, стрелка на внешнем уголке не заканчивается, а продолжает контур еще несколько мм.

Широко посаженные. Карандаш для глаз в Киеве стоит купить и обладательницам широко посаженных глаз. Но в этом случае достаточно широкая стрелка проходит от внутреннего глаза и заканчивается четко на внешнем уголке.

Глубоко посаженные. Чтобы скорректировать глаза, широкую линию проводят в центре века, а к уголкам она плавно сходит на нет.

Выпуклые. В этом случае можно заказать коричневый или серый карандаш для глаз, недорого к нему можно покупать и тени нейтральных оттенков. Стрелка должна быть не широкая, но достаточно четкая прямо по линии роста ресниц.

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