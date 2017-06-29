Мясная пища провоцирует эндометриоз

Как известно, человек практически не может обойтись без мяса. Растительная пища содержит далеко не все питательные вещества, необходимые для его организма, и не может полностью удовлетворить все его потребности. Но, оказывается, иногда все же стоит отказаться от мяса как раз ради сохранения здоровья.



Как показали исследования, проведенные итальянскими врачами из Университета Милана, именно пристрастие к мясной пище является одним из ключевых факторов, провоцирующих развитие у женщин эндометриоза — заболевания, сопровождающегося выраженным болевым синдромом и могущее привести к бесплодию.

Опросив 500 женщин, страдающих эндометриозом, и 500 здоровых женщин из той же возрастной и социальной группы, они обнаружили, что у тех из них, кто употребляет в день максимальное количество мяса, вероятность развития эндометриоза увеличивается на 80−100 процентов, то есть практически в два раза. А вот увлечение фруктами и овощами, напротив, снижает этот показатель на 40%.



«Полученные нами данные означают, что в том случае, если все без исключения женщины будут питаться здоровой пищей, включающей в себя достаточной количество фруктов и овощей, заболеваемости эндометриозом снизится как минимум на 4−5%, — рассказал в интервью корреспонденту „BBC“ доктор Фабио Параззини, руководитель этого исследования. — В пересчете на все население Европы это значит, что каждый год эндометриозом не заболеют 700−800 тысяч женщин

medicus.ru