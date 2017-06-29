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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Исполнять обязанности президента ПАСЕ будет представитель Украины
    Опубликовано: 2017-06-29 16:00:30

    После исключения президента ПАСЕ Педро Аграмунта из состава группы Европейской народной партии обязанности президента Ассамблеи будет выполнять вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, член группы ЕНП Георгий Логвинский. Об этом сообщает пресс-служба «Народного фронта».

    «По регламенту обязанности президента Ассамблеи исполняет вице-президент, который относится к группе ЕНП. С сегодняшнего дня мне будет представлена честь исполнять обязанности президента Парламентской ассамблеи Совета Европы и вести заседания», - сообщил Логвинский.

    Напомним, сегодня, 28 июня представители группы Европейской народной партии приняли решение об исключении из своего состава президента ПАСЕ Педро Аграмунта.

    Инф. for-ua.com

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