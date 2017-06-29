Исполнять обязанности президента ПАСЕ будет представитель Украины

После исключения президента ПАСЕ Педро Аграмунта из состава группы Европейской народной партии обязанности президента Ассамблеи будет выполнять вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, член группы ЕНП Георгий Логвинский. Об этом сообщает пресс-служба «Народного фронта».

«По регламенту обязанности президента Ассамблеи исполняет вице-президент, который относится к группе ЕНП. С сегодняшнего дня мне будет представлена честь исполнять обязанности президента Парламентской ассамблеи Совета Европы и вести заседания», - сообщил Логвинский.

Напомним, сегодня, 28 июня представители группы Европейской народной партии приняли решение об исключении из своего состава президента ПАСЕ Педро Аграмунта.

Инф. for-ua.com