С введением безвиза поток туристов в ЕС через Закарпатье увеличился лишь на 3%

Геннадий Москаль заявил об отсутствии ажиотажа в области после введения безвизового режима.

После введения безвизового режима с Европейским Союзом никакого ажиотажа на государственной границе Украины, что пролегает в пределах Закарпатской области, нет. Об этом свидетельствуют статистические данные, сообщает пресс-служба главы Закарпатской облгосадминистрации Геннадия Москаля на его сайте.

"Всего с 11 по 27 июня через международные пункты пропуска, расположенные в пределах Закарпатья, в страны ЕС проехали 233 тысячи 995 украинцев, из них по биометрическим паспортам - 6003 человек (остальные пересекли границу, пользуясь шенгенскими визами, полученными еще до введения безвиза). Это всего на 3% больше, чем за аналогичный период времени до введения безвизового режима", - заявил Москаль.

По его словам, из более 6 тысяч украинских туристов, которые ехали в ЕС с биометрическими паспортами, не пропустили за границу всего 8 человек. Причина - нарушение правил пребывания в странах Евросоюза во время предыдущих поездок, еще до введения безвиза.

При этом самым популярным направлением выезда в ЕС через Закарпатье является Венгрия (свыше 150 тысяч человек), на втором месте - Румыния (почти 47 тысяч), на третьем - Словакия (свыше 36 тысяч человек).

В ОГА также констатировали, что в 2017 году число желающих получить биометрические паспорта на Закарпатье уменьшилось: если за первые пять месяцев 2016 года биометрику оформили около 50 тысяч закарпатцев, то за первые пять месяцев 2017-го - около 45 тысяч жителей области.

Инф. rbc.ua