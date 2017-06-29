Зона свободной торговли между Украиной и Канадой заработает с 1 августа, - посол

Канада завершила внутренние процедуры по ЗСТ с Украиной.

Соглашение о Зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Канадой вступит в силу 1 августа 2017 года. Об этом в Facebook сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

"Друзья, спешу сообщить: свободная торговля между Украиной и Канадой начнется 1 августа. Канада сделала свой подарок нам ко Дню Конституции: мы получили правительственную ноту о завершении всех внутренних процедур для вступления в силу Соглашения о свободной торговле", - сообщил Шевченко.

Он также отметил, что с 1 августа Соглашение о ЗСТ отменит 98% тарифов на украинские товары, которые будут продаваться в Канаде. Для канадских товаров отменят 72% тарифов, а в течение 7 лет беспошлинный экспорт вырастет до 98%. Соглашение также взаимно открывает рынки государственных закупок, а отдельные разделы документа защищают электронную коммерцию и интеллектуальную собственность.

Инф. rbc.ua