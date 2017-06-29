  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Зона свободной торговли между Украиной и Канадой заработает с 1 августа, - посол
    Опубликовано: 2017-06-29 15:00:58

    Канада завершила внутренние процедуры по ЗСТ с Украиной.

    Соглашение о Зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Канадой вступит в силу 1 августа 2017 года. Об этом в Facebook сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

    "Друзья, спешу сообщить: свободная торговля между Украиной и Канадой начнется 1 августа. Канада сделала свой подарок нам ко Дню Конституции: мы получили правительственную ноту о завершении всех внутренних процедур для вступления в силу Соглашения о свободной торговле", - сообщил Шевченко.

    Он также отметил, что с 1 августа Соглашение о ЗСТ отменит 98% тарифов на украинские товары, которые будут продаваться в Канаде. Для канадских товаров отменят 72% тарифов, а в течение 7 лет беспошлинный экспорт вырастет до 98%. Соглашение также взаимно открывает рынки государственных закупок, а отдельные разделы документа защищают электронную коммерцию и интеллектуальную собственность.

    Инф. rbc.ua

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.