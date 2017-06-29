Самолетом, поездом, автобусом. Что выбрать для поездки в Европу

Укрзалізниця запускает новые поезда в Европу. Какие есть альтернативы и сколько они стоят.

В 2016 году Укрзалізниця (УЗ) запустила восемь новых поездов в девять европейских городов. Почти на каждом маршруте у "железки" есть конкуренты: самолеты и автобусы. LIGA.net сравнила цены на существующие предложения и выяснила, как можно дешевле и удобнее попасть в Европу.

С помощью УЗ теперь можно добраться (в основном речь идет о пересадочных вагонах в составе поездов) из Киева и Львова во Вроцлав, Варшаву, Перемышль, Хелм (Польша), Братиславу (Словакия), Прагу (Чехия), Будапешт (Венгрия), Бухарест (Румыния) и Варну (Болгария). Среди недостатков этого вида транспорта - большие затраты времени на дорогу и отсутствие онлайн-продаж билетов. Правда, эту проблему в УЗ обещают исправить. 28 июня компания приступает к тестированию онлайн-продаж на поезд Киев - Львов - Перемышль, а затем и на все поезда сообщением Украина - Польша. Среди преимуществ - отсутствие ограничений по перевозке багажа, спальные места, красивые панорамы (особенно в Карпатах).

Авиатранспорт будет удобен тем, кто хочет быстро попасть в пункт назначения. Цены на авиаперелеты вполне сопоставимы с ценой проезда на поезде. Из минусов - ограничения в перевозке багажа (как правило, лоукост-авиакомпании разрешают бесплатно перевозить только ручную кладь).

Самый дешевый вариант поездки в Европу - автобусом. На рынке много предложений, особенно от автобусных перевозчиков из Львова. Минусы - длительное время в пути и ограниченные удобства в поездке.

ЛIГАБiзнесIнформ