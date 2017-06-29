  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Самолетом, поездом, автобусом. Что выбрать для поездки в Европу
    Опубликовано: 2017-06-29 13:45:41

    Укрзалізниця запускает новые поезда в Европу. Какие есть альтернативы и сколько они стоят.

    В 2016 году Укрзалізниця (УЗ) запустила восемь новых поездов в девять европейских городов. Почти на каждом маршруте у "железки" есть конкуренты: самолеты и автобусы. LIGA.net сравнила цены на существующие предложения и выяснила, как можно дешевле и удобнее попасть в Европу.

    С помощью УЗ теперь можно добраться (в основном речь идет о пересадочных вагонах в составе поездов) из Киева и Львова во Вроцлав, Варшаву, Перемышль, Хелм (Польша), Братиславу (Словакия), Прагу (Чехия), Будапешт (Венгрия), Бухарест (Румыния) и Варну (Болгария). Среди недостатков этого вида транспорта - большие затраты времени на дорогу и отсутствие онлайн-продаж билетов. Правда, эту проблему в УЗ обещают исправить. 28 июня компания приступает к тестированию онлайн-продаж на поезд Киев - Львов - Перемышль, а затем и на все поезда сообщением Украина - Польша. Среди преимуществ - отсутствие ограничений по перевозке багажа, спальные места, красивые панорамы (особенно в Карпатах).

    Авиатранспорт будет удобен тем, кто хочет быстро попасть в пункт назначения. Цены на авиаперелеты вполне сопоставимы с ценой проезда на поезде. Из минусов - ограничения в перевозке багажа (как правило, лоукост-авиакомпании разрешают бесплатно перевозить только ручную кладь).

    Самый дешевый вариант поездки в Европу - автобусом. На рынке много предложений, особенно от автобусных перевозчиков из Львова. Минусы - длительное время в пути и ограниченные удобства в поездке.

    ЛIГАБiзнесIнформ

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.