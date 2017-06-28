Овощи и фрукты не спасают детей от аллергии Опубликовано: У детей, в рационе которых присутствует много овощей и фруктов, не снижается риск аллергии. К таким выводам пришли авторы крупного исследования, проведённого в Швеции, которое ставит под сомнение результаты предыдущих исследований.



Овощи и фрукты богаты антиоксидантами, которые, как предполагалось, уменьшают воспаление в дыхательных путях, и в ряде недавних исследований было показано, что у детей, употребляющих в пищу много овощей и фруктов, реже отмечается бронхиальная астма, сухие хрипы и сенная лихорадка.



Но такую связь выявили не все исследования, а те, что выявили, могут иметь определённые нарушения, говорит руководитель настоящего исследования, Helen Rosenlund из Института Каролинска в Стокгольме.



По её словам, некоторые белки, содержащиеся в таких фруктах, как, например, яблоки и груши, напоминают частицы пыльцы, которая вызывает сенную лихорадку, и у детей может возникать аллергическая реакция и на то, и на другое. Иными словами, наличие аллергии заставляет детей налегать на овощи и фрукты, а не наоборот.



"Это и могло спутать результаты исследований, - объясняет Rosenlund - давая ложную предпосылку, что чем меньше в рационе фруктов и овощей, тем выраженней у детей аллергия". Чтобы проверить эту догадку Rosenlund и её коллеги проанализировали данные почти 2500 восьмилетних детей, которые с рождения участвовали в крупном шведском исследовании.



По анализам крови и опросам родителей, учёные установили, что бронхиальной астмой страдают 7% этих детей. Частота сенной лихорадки и аллергических дерматитов среди них была почти вдвое больше.



В среднем каждый ребёнок съедал 1-2 порции фруктов и 2-3 порции овощей в день. На первый взгляд, овощи, действительно, защищали от аллергии: у детей, съедавших больше всего фруктов, риск сенной лихорадки был на 60% ниже, чем у детей, съедавших меньше всего фруктов и овощей.



Особенно полезны оказались яблоки, груши и морковь, пишут учёные в журнале "Аллергия и клиническая иммунология" (Journal of Allergy and Clinical Immunology), но для овощей такой связи не прослеживалось.



Однако выяснилось, что половина детей с сенной лихорадкой чувствительны к берёзовой пыльце, чьи белки напоминают белки яблок и моркови. И вполне ожидаемо: когда анализ повторили, исключив 122 детей, у которых имела место пищевая аллергия, исчезла и связь с сенной лихорадкой.



"Таким образом, фрукты не защищают от аллергии", - отметила Rosenlund. Тем не менее учёные полагают, что нужны дополнительные исследования, особенно в других странах, где могут быть и другие аллергены. Причём, важно помнить о возможной связи аллергий с тем, что едят испытуемые.

news.gradusnik.ru Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

