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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Пестициды не вредны для здоровья
    Опубликовано: 2017-06-28 21:24:58

    Экологически чистые фрукты и овощи, выращенные без использования пестицидов, абсолютно ничем не отличаются от аналогичных хозяйственных культур, выращенных с помощью химии, сообщили датские ученые.

    Ученые провели исследование в Дании, в рамках которого в течение двух сезонов животных кормили тремя видами сельскохозяйственной продукции. Первый вид овощей и фруктов был выращен исключительно чистыми методами, то есть, выращивая корм, не прибегали к минеральному удобрению и подкормке, а растения не защищали от вредителей с помощью современных ядохимикатов, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Второй вид продукции выращивали с помощью ограниченного количества химикатов, а третья группа овощей и фруктов росла в условиях практически неограниченного использования популярных сельскохозяйственных химикатов. К тому же, как отмечают эксперты, все три группы растений выращивали на одинаковых почвах и в одинаковых погодных условиях.

    После употребления животными разных видов продукции, ученые измерили количество химикатов в их экскрементах. Выяснилось, что разница в рационе не вызвала изменений в состоянии здоровья подопытных и в химическом составе экскрементов. Результаты исследования были опубликованы в американском журнале Общества химической промышленности.

    medicinform.net

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