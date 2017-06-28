Пестициды не вредны для здоровья Опубликовано: Экологически чистые фрукты и овощи, выращенные без использования пестицидов, абсолютно ничем не отличаются от аналогичных хозяйственных культур, выращенных с помощью химии, сообщили датские ученые.



Ученые провели исследование в Дании, в рамках которого в течение двух сезонов животных кормили тремя видами сельскохозяйственной продукции. Первый вид овощей и фруктов был выращен исключительно чистыми методами, то есть, выращивая корм, не прибегали к минеральному удобрению и подкормке, а растения не защищали от вредителей с помощью современных ядохимикатов, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Второй вид продукции выращивали с помощью ограниченного количества химикатов, а третья группа овощей и фруктов росла в условиях практически неограниченного использования популярных сельскохозяйственных химикатов. К тому же, как отмечают эксперты, все три группы растений выращивали на одинаковых почвах и в одинаковых погодных условиях.



После употребления животными разных видов продукции, ученые измерили количество химикатов в их экскрементах. Выяснилось, что разница в рационе не вызвала изменений в состоянии здоровья подопытных и в химическом составе экскрементов. Результаты исследования были опубликованы в американском журнале Общества химической промышленности. medicinform.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

