  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Barclays: Биткоин надо ввести в игру
    Опубликовано: 2017-06-29 10:00:06

    Британский банк Barclays обсуждает с регуляторами и финтех-компаниями вопрос о том, как ввести криптовалюты в игру, сообщает CNBC со ссылкой на слова главного исполнительного директора Barclays UK.

    Главный исполнительный директор Barclays UK Ашок Васвани сообщил, что представители банка встречались с сотрудниками Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) для обсуждения вопроса о том, как можно сделать использование биткоина безопасным.

    “Мы беседовали с несколькими компаниями в сфере финтеха, с ними мы и отправились в FCA поговорить о том, как, в принципе, возможно ввести в игру криптовалюты, причем не обязательно это должен быть строго биткоин. Очевидно, что это новая сфера, с которой мы должны быть осторожны. Но мы работаем в этом направлении”, – сказал топ-менеджер Barclays.

    Васвани не сообщил подробностей о том, какие конкретно виды имеет банк на биткоин. За последние годы банк активно вовлечен в сферу криптовалют и технологии блокчейн. В прошлом году Barclays объединил усилия с американским биткоин-стартапом Circle, запустив на территории Великобритании социальное платежное приложение, которое позволяет отправлять деньги, конвертируя фунты стерлингов в криптовалюту.

    Это первый в истории случай, когда какой-либо европейский банк позволил компании, занятой в индустрии цифровых валют, задействовать свою инфраструктуру. Приложение использует привязку дебетовых карт пользователей, а конвертация фиата в криптовалюту проходит без каких-либо комиссий.

    Зачастую некоторые банки с большой осторожностью относятся к тому, чтобы их организации как-либо были ассоциированы с биткоином. Все дело в не совсем чистой репутации криптовалют – известно, что их используют в том числе для торговли оружием, хакерским софтом, наркотиками в Dark web – теневом онлайн-рынке.

    Инф. finance.ua

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.