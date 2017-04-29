Паркинсонизм можно лечить антибиотиками

Антибиотик рифампицин, применяемый для лечения туберкулеза и проказы, обладает высокой эффективностью при болезни Паркинсона.

Об этом сообщили ученые из Университета Калифорнии. Как показали проведенные ими на клеточных культурах исследования, рифампицин замедляет образование белков, участвующих в процессе деградации нервной ткани, а также разрушает уже образовавшиеся патологические белковые комплексы.

Таким образом, он значительно отличается по механизму действия от других противопаркинсонических средств, которые в основном устраняют «вторичные» последствия гибели клеток (дефицит определенных веществ в тканях мозга), а не первопричину заболевания. «Конечно, сейчас мы еще не можем сказать, будет ли рифампицин эффективен при применении его при реальной болезни Паркинсона, а не при введении в клеточные культуры, — заявил в интервью корреспонденту „ВВС“ доктор Энтони Финк, один из авторов этого исследования. — Но если все же клинические испытания подтвердят его эффективность, неврологи получат в свое распоряжение уникальный препарат, способный не только устранить симптомы паркинсонизма, но и на самом деле вылечить эту болезнь.»



medicus.ru