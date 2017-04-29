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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Главные правила разгрузочных дней
    Опубликовано: 2017-04-29 12:24:44

    Разгрузочные дни можно применять, когда вы уже достигли определенного результата в процессе похудания и постоянно придерживаетесь принципов базового питания. Не забывайте, что разгрузочные дни обычно используют не чаще одного-двух раз в неделю.

    Главные правила разгрузочных дней


     

    1. Обычно калорийность питания в разгрузочный день меньше калорийности привычного дневного рациона.


     

    2. Чаще всего количество жира резко уменьшено по сравнению с обычной суточной нормой.


     

    3. Если вы обычно питаетесь согласно принципам сбалансированного базового рациона, рекомендуется проводить не более одного разгрузочного дня в неделю.


     

    Помните: разгрузочные дни и диеты не могут быть стилем жизни! Только обучившись принципам правильного сбалансированного питания и соблюдая их постоянно, вы сохраните и улучшите свое здоровье и приобретете желаемый вес.


     

    4. Перед тем, как следовать рекомендациям по разгрузочному дню, проконсультируйтесь с врачом, чтобы выяснить возможные противопоказания

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