Разгрузочные дни можно применять, когда вы уже достигли определенного результата в процессе похудания и постоянно придерживаетесь принципов базового питания. Не забывайте, что разгрузочные дни обычно используют не чаще одного-двух раз в неделю.
Главные правила разгрузочных дней
1. Обычно калорийность питания в разгрузочный день меньше калорийности привычного дневного рациона.
2. Чаще всего количество жира резко уменьшено по сравнению с обычной суточной нормой.
3. Если вы обычно питаетесь согласно принципам сбалансированного базового рациона, рекомендуется проводить не более одного разгрузочного дня в неделю.
Помните: разгрузочные дни и диеты не могут быть стилем жизни! Только обучившись принципам правильного сбалансированного питания и соблюдая их постоянно, вы сохраните и улучшите свое здоровье и приобретете желаемый вес.
4. Перед тем, как следовать рекомендациям по разгрузочному дню, проконсультируйтесь с врачом, чтобы выяснить возможные противопоказания