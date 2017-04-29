Главные правила разгрузочных дней

Разгрузочные дни можно применять, когда вы уже достигли определенного результата в процессе похудания и постоянно придерживаетесь принципов базового питания. Не забывайте, что разгрузочные дни обычно используют не чаще одного-двух раз в неделю.



Главные правила разгрузочных дней





1. Обычно калорийность питания в разгрузочный день меньше калорийности привычного дневного рациона.





2. Чаще всего количество жира резко уменьшено по сравнению с обычной суточной нормой.





3. Если вы обычно питаетесь согласно принципам сбалансированного базового рациона, рекомендуется проводить не более одного разгрузочного дня в неделю.





Помните: разгрузочные дни и диеты не могут быть стилем жизни! Только обучившись принципам правильного сбалансированного питания и соблюдая их постоянно, вы сохраните и улучшите свое здоровье и приобретете желаемый вес.





4. Перед тем, как следовать рекомендациям по разгрузочному дню, проконсультируйтесь с врачом, чтобы выяснить возможные противопоказания

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