Государственные закупки — что это такое и для чего они нужны

Термин «государственные закупки» слышали многие предприниматели, но не все еще понимают, что же это такое. Конечно, стоит обращать внимание на то обстоятельство, что формулировок существует довольно много, однако все они сводятся к одной сути. Такая закупка — это форма государственного заказа на определенные товары или работы (условия которых заранее определены) на конкурентных основах.

Допустим, нужно провести ремонт дорог в городе. Муниципалитет оставляет заказ, а фирмы, занимающиеся оказанием таких услуг, предлагают их. Для этого используется специальная биржа (например, Prozorro). После заказчик выбирает фирму, с которой ему выгоднее сотрудничать и заключает договор. Государственные закупки бывают очень разнообразными и необходимы, чтобы удовлетворить самые разные потребности государства, без излишних затрат бюджета.

Принимать участие в таких закупках может юридическое или физическое лицо (ИП), предлагающее нужные товары или услуги. При этом организационно-правовая форма, место нахождения или происхождение капитала в расчет практически никогда не принимаются. Так что такие закупки очень выгодны и бизнесменам.

Разместить заказ государственное учреждение может несколькими типовыми способами — конкурентными и неконкурентными. Первый тип используется чаще всего и он может быть открытым или закрытым. Неконкурентные закупки проводятся с одним единственным поставщиком (или исполнителем, подрядчиком), с которым ранее уже было налажено плодотворное и выгодное сотрудничество.

Конкурентные открытые закупки предполагают, что каждый исполнитель или поставщик, отвечающий определенным требованиям, может принимать участие в конкурсе. А вот для закрытых заранее отбирают несколько кандидатур, которым отправляют приглашения на торги. В этом случае конкуренция меньше.

Вот и все, что нужно было знать о государственных закупках. Более подробную информацию всегда можно найти на бирже.