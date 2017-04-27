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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • От купания в бассейнах у женщин выпадают волосы
    Опубликовано: 2017-04-27 19:04:00

    Одной из причин выпадения волос у женщин может быть купание в общественных бассейнах, считают американские исследователи из университета Висконсина. Причем, на состояние шевелюры влияет как воздух в бассейне, так и содержание вредных веществ в воде.

    Специалисты провели исследование, в котором сравнили состояние волос у дам, пользующихся закрытыми общественными бассейнами один раз в неделю, и у женщин, которые предпочитают купаться в естественных источниках. Также учитывалась длительность водных процедур.

    Так, обе группы представительниц прекрасного пола принимали акваванны не менее 10 минут за одну процедуру, в том числе регулярно в течение двух лет. В ходе работы выяснилось, что женщины, плавающие в бассейнах, потеряли треть волос, а оставшиеся потускнели и стали тоньше. А девушки, купающиеся только в реках и водоемах, не заметили какого-либо изменения в количестве или качестве своих волос, сообщили ученые.

    Дело в том, что для обеззараживания общественных бассейнов добавляется много хлорной извести, а при испарении образуются патогенные элементы, часть которых попадает на тело, в частности, на голову. Не говоря уже о том, что в процессе купания происходит непосредственный контакт волос с хлорированной водой. Даже резиновая шапочка не в состоянии защитить хозяйку от губительного действия хлора, так как после основных водных процедур следуют душевые с такой же водой.

    По мнению ведущего трансплантолога и эксперта в области выпадения волос доктора Лари Шапиро, клиническая практика показывает определенную тенденцию среди людей, страдающих от потери волос - они все больше сталкиваются с последствиями заболеваний щитовидной железы, анестезии, косметических операций, пищевых дефицитов, лекарств (препаратов, содержащих соматотропин, стероидов и др.). Годы клинической практики показали, что эти факторы играют большую роль, хотя раньше считалось, что только генетические особенности ускоряют выпадение волос у людей, пояснил эксперт.

    medicinform.net

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