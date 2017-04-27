Standard & Poor's повысило рейтинги ПриватБанка

S&P повысил рейтинги ПриватБанка со "стабильным" прогнозом.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило кредитные рейтинги ПриватБанка с SD до ССC+/С. Как сообщает агентство на официальном сайте, прогноз по рейтингам банка - "стабильный".

Повышение рейтинга связано с успешным завершением банком и правительством Украины процесса докапитализации крупнейшего украинского банка, а также тем, что ПриватБанк обслуживает свои обязательства в срок и в полном объеме.

"Стабильный" прогноз отражает ожидания агентства относительно того, что правительство окажет поддержку недавно национализированному банку.

ЛIГАБiзнесIнформ