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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Китай самостоятельно построил авианосец по проекту купленного в Украине Варяга
    Опубликовано: 2017-04-27 13:00:07

    Китай самостоятельно построил второй авианесущий крейсер. Возможно, по тому же проекту, что и купленный 19 лет назад в Украине авианосец "Варяг".

    В КНР сегодня спущен на воду первый авианосец, который полностью построен в Китае, сообщает агентство "Синьхуа". Это уже второе судно данного типа. Первый китайский авианосец "Ляонин" был создан на базе недостроенного крейсера "Варяг", который в апреле 1998 года Украина продала Китаю.

    Предположительно второй авианосец построен по тому же проекту, что и "Варяг".

    Второй авианосец начали строить в 2013 году. Окончательный его ввод в строй после всех доработок планируется к 2020 году, после того как будут проведены ходовые испытания и на авианосец будет установлено вооружение.

    Длина нового авианосца — 315 м, ширина — 75 м, вес — 70 тыс. тонн, крейсерская скорость — 31 морской узел. Китайские СМИ сообщали, что на борту авианосца могут базироваться 36 истребителей "Цзянь-15" (J-15).

    Корабль "Варяг" разработан в Невском проектно-конструкторском бюро. 21 августа 1985 года зачислен в списки кораблей ВМФ СССР и 6 декабря 1985 года заложен на Черноморском судостроительном заводе (Николаев, Украина), спущен на воду 25 ноября 1988 года. В апреле 1998 года продан китайской компании Chong Lot Travel Agency Ltd за $20 млн, как было объявлено, для организации плавучего центра развлечений с казино.

    Напомним, в 2016 году появилась информация, что Китай намерен достроить второй экземпляр крупнейшего в мире самолета АН-225 "Мрия" и организовать его серийное производство в КНР.

    Инф. delo.ua

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