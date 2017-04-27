Какую диету соблюдать, чтобы не толстеть Опубликовано: Недавно вновь появились данные о том, что ограничение потребления именно жиров, а не углеводов, в значительной мере способствует снижению веса.



Диетологи пришли к выводу, что знаменитая диета Аткинса, от которой многие уже успели отвернуться, достаточно эффективно поддерживает вес на определенном уровне. Ученые из Brown Medical School обнаружили, что при потреблении относительно большего количества жиров и ограничении углеводов (таковы принципы этой диеты) масса тела удерживается на определенном уровне значительно дольше. Эти данные получены в ходе почти 10 летнего наблюдения за пациентами, которым с помощью этой диеты, удалось сбросить в среднем более 10 кг, и которые не набрали свой прежний вес с течением времени.



Всего с 1995 по 2003 год обследовано 2700 человек, в основном женщин, в возрасте от 45−50 лет, которым изначально удалось похудеть в среднем на 30 кг. Врачи сравнивали соблюдаемые пациентами диеты, и учитывали изменения веса через год. Общая калорийность составляла 1400 калорий в день, но доля жиров выросла с 24 до 29% (с 1995 к 2003 году), а углеводов снизилась с 56 до 49%. За тот же период количество пациентов соблюдавших диету, ограничивающую потребление углеводов увеличилось с 6 до 17%.



В некоторых случаях пациенты увеличивали потребление углеводов и белков, что приводило к набору веса. Многие диетологи считают, что для удержания веса на определенном уровне необходима диета с низким содержанием жиров и высоким углеводов. В последнее время диета Аткинса подверглась резкой критике, продолжительные диеты с ограничением углеводов сейчас не в почете, а прилавки магазинов забиты низко углеводными продуктами.



Боле половины американцев пробовавших соблюдать низкокалорийную диету скоро от нее отказывались. В связи с общим помешательством на диетах многие врачи призывают людей к здравому смыслу. Необходимо простое уменьшение порций и количества пищи, увеличение потребления фруктов и овощей, и адекватная физическая активность. Для облегчения начальной стадии процесса похудения и очистки организма от шлаков рекомендуется употребление биологически активного препарата Рекицен-РД.



И не надо экспериментов с составом пищи. Очень тяжело выяснить реальную эффективность диет с ограничением углеводов, так как пациенты не выдерживают ее длительного соблюдения. Смешными выглядят попытки людей сеть на диету, и бросить ее в зависимости от динамики массы тела. Начинаешь толстеть — соблюдаешь диету…



Еще один интересный факт от ученых из Duke University. По их данным большинство людей с лишним весом жалуются на то, что не получают удовольствия от секса или хотят чаще им заниматься, или их внешний вид противоположен понятию «сексапильный». Это и является самым сильным стимулом для похудения.

Для сравнения, всего 5% человек с нормальным весом имеют подобные жалобы.

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