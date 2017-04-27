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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Нет аппетита: подзарядись витаминами
    Опубликовано: 2017-04-27 09:44:56

    Раньше было принято списывать отсутствие аппетита на вегетососудистую дистонию, хроническую усталость и язву желудка. Однако ученые из Мюнхенского университета доказали, что за формирование чувства голода на биохимическом уровне отвечают некоторые витамины и микроэлементы. Их нехватка в организме может вызвать даже у вполне здоровых людей снижение аппетита, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    К таким веществам относятся витамин С, цинк, железо, йод и селен. Так что если почувствовали нелады с аппетитом, в качестве аперитива хорошо съедать на выбор апельсин, половинку грейпфрута, сладкий перец (витамин С), несколько листьев зеленого салата, для гурманов — свежую устрицу (цинк), зеленое яблоко, салат из цветной капусты, шпинат, черничный морс (железо), салат из морепродуктов, виноград, немного пророщенной пшеницы или овса (селен).


    А если у вас повышенный аппетит и проблемы с лишним весом, неплохо включить в рацион какие-то из современных биокомплексов, не имеющих побочного действия на организм.

    medicus.ru

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