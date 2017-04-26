Выбираем максимально подходящий бизнес-тренинг

Вы решили открыть собственное дело и стать «акулой бизнеса»? Очень хорошо, но теперь важно получить необходимые теоретические и практические знания, ведь иначе слишком просто стать банкротом. Как это сделать? Посещать бизнес-тренинги, где профессиональные бизнесмены с удовольствием делаться всеми своими секретами.

Хорошее решение и счастливый начинающий бизнесмен отправляется на любую подходящую площадку в интернете, чтобы записаться на курсы. Допустим, она заходит на www.src-master.ru и здесь случается «культурный шок» — оказывается, что таких тренингов много, у них разна продолжительность, стоимость, да и ведут их совсем разные люди. Оказывается, нужно правильно выбрать и курс, и тренера, но как это сделать?

Шаг первый — разберитесь, а зачем вам вообще нужен этот тренинг. Вы должны точно понимать, какие именно знания и навыки желаете приобрести и выбирать курс исходя именно из этих требований. Нет идеально соответствующего вашим потребностям? Либо подождите, либо записывайтесь на тот, который максимально подходит запросам.

Шаг второй — узнайте, кто будет вести курс. Соберите всю возможную информацию о спикере, ведь вам нужен тот человек, который действительно разбирается в теме. Теоретические знания здесь не помогут — это должен быть прожженный профессионал в своей сфере, поскольку почерпнуть теоретические знания (зачастую — малополезные) можно и самому из книжек или статей в интернете. Вам нужен практический опыт, так что ищите опытного практика, сколотившего состояние именно в данной сфере (допустим, на продаже товаров из Китая).

Шаг третий — на курсе должны решаться практические проблемы. Не примеры того, как спикер разрешил собственные возникающие вопросы, а дельные рекомендации по решению ваших проблем. Не всех, конечно, но некоторых. Спикер должен продемонстрировать вам, как реализовать полученные на лекции знания в конкретно вашей ситуации. Именно поэтому и важно выбирать максимально подходящий курс, ведь в ином случае вы получите бессмысленный багаж ненужных знаний, которые возможно когда-то вам и пригодятся, но сейчас от них практической пользы не будет.

Вот и все. Именно на этих «Трех китах» и держится выбор правильного тренинга для начинающего бизнесмена.