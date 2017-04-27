Готовимся к празднику: улучшаем состояние кожи с помощью диеты

Диета питание для кожи является не только средством борьбы с лишним весом, она дает возможность улучшить состояние кожи, цвет лица и внешность в целом.



Здоровый завтрак



Универсальное питание для кожи, помогающее укрепить защитные силы организма и улучшить внешний вид, может длиться от семи дней до одного месяца. Даже если она не будет соблюдаться в строгом соответствии с предписаниями, а только частично, определенный положительный все равно будет заметен. Данная диета предлагает употреблять на завтрак овсяную кашу, сваренную на воде, в которую добавляется изюм, курага или чернослив. Кроме того, рекомендуется съесть порезанное на кусочки яблоко и выпить стакан отвара шиповника и стакан любого натурального сока, без добавления сахара.







Белковая пища



На обед питание для кожи советует съесть тарелку салата, приготовленного из разных видов листовой зелени, заправленного оливковым маслом. Также нужно съесть порцию постного овощного супа, а на второе - отваренный в мундире картофель и кусок вареной рыбы или нежирного мяса. Перед приемом пищи хорошо выпить напиток, приготовленный из равных частей морковного и апельсинового сока, добавив туда ложку меда. На ужин употребляют фруктовый салат и небольшое количество обезжиренного творога, либо кусочек вареной курицы без кожицы. На десерт можно съесть пару фиников или немного инжира и выпить отвар шиповника или травяной чай.







Роскошные волосы



Для девушек, страдающих от повышенного салоотделения в области кожи головы и перхоти, подойдет питание для кожи, обогащенное простыми для усвоения белками и непредельными жирами. Оба компонента присутствуют в рыбе, которую рекомендуется употреблять не реже 3-4 раз в неделю. Кроме того, полезно включить в рацион как можно больше зелени, особенно укропа и петрушки, а также сельдерея. Их хорошо добавлять практически в любые блюда. Желательно, кроме того, есть салат из помидоров, которые содержат особые вещества, способствующие устранению перхоти.







Эластичная кожа



При шелушении кожи также поможет специальное питание для кожи. Прежде всего, это служит признаком обезвоживания организма, поэтому, чтобы справиться с данной проблемой, необходимо увеличить количество выпиваемой жидкости. Помимо этого, следует употреблять больше продуктов, в которых содержится витамин В. Он присутствует, например, в черном хлебе, дрожжах, различных кашах (особенно овсяной и гречневой), а также в пиве. С пивными дрожжами при этом следует обходиться осторожно, поскольку большое их количество может привести к нарушению баланса витаминов в организме и спровоцировать некоторое увеличение массы тела.







Вечная молодость



Особое питание для кожи пойдет на пользу и тем женщинам, которые хотели бы как можно дольше сохранить молодость. Уберегает от образования признаков преждевременного старения овсянка. Доказаны омолаживающие свойства таких овощей, как морковь и свекла, которые нужно добавлять в салаты, рагу, а также пить приготовленный из них сок. Полезен для красоты и молодости также зеленый чай, который рекомендуется употреблять в количестве 0,5 литра в день. От купероза помогают избавиться квашеная капуста, многие ягоды (клюква, черника, малина, брусника), цитрусовые, растительное масло

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