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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Диета с томатным соком
    Опубликовано: 2017-04-27 06:34:30

    Томатный сок является, пожалуй, одним из самых полезных соков. Он включает в себя кислоты, необходимые для обменных процессов. Томатный сок богат натрием, калием, магнием.

    Завтрак:стакан томатного сока с двумя ломтиками ржаного хлеба, намазанными тонким слоем масла или 100 г нежирного творога с фруктовым салатом.


     

    Обед: стакан томатного сока, 100 г вареного риса с небольшим количеством овощей, сырое или печеное яблоко или 150 г нежирной вареной рыбы, салат из огурцов, помидоров и листьев зеленого салата, политый столовой ложкой растительного масла.


     

    Ужин: котлеты из 100 г говяжьего фарша, зелень, немного тушеных грибов с луком, две вареные картофелины небольшого размера или половина куриной грудки, отваренной с овощами, и 100 г отварного риса.


     

    Диету можно соблюдать без перерыва не более двух недель

    health.sumy.ua

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