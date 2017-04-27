Диета с томатным соком

Томатный сок является, пожалуй, одним из самых полезных соков. Он включает в себя кислоты, необходимые для обменных процессов. Томатный сок богат натрием, калием, магнием.



Завтрак:стакан томатного сока с двумя ломтиками ржаного хлеба, намазанными тонким слоем масла или 100 г нежирного творога с фруктовым салатом.





Обед: стакан томатного сока, 100 г вареного риса с небольшим количеством овощей, сырое или печеное яблоко или 150 г нежирной вареной рыбы, салат из огурцов, помидоров и листьев зеленого салата, политый столовой ложкой растительного масла.





Ужин: котлеты из 100 г говяжьего фарша, зелень, немного тушеных грибов с луком, две вареные картофелины небольшого размера или половина куриной грудки, отваренной с овощами, и 100 г отварного риса.





Диету можно соблюдать без перерыва не более двух недель

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